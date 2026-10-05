Đánh giá chi tiết Toyota Corolla Altis 2026: Thông số kỹ thuật, công nghệ hybrid và giá lăn bánh

Toyota Corolla Altis là mẫu sedan hạng C quen thuộc, ra mắt lần đầu vào năm 1966 tại Nhật Bản. Bước sang thế hệ thứ 12, mẫu xe được xây dựng trên nền tảng khung gầm toàn cầu TNGA hoàn toàn mới, mang diện mạo trẻ trung cùng các tùy chọn động cơ xăng truyền thống và động cơ hybrid tiết kiệm nhiên liệu.

Tại thị trường Việt Nam, Toyota Corolla Altis 2026 tiếp tục được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với 3 phiên bản: 1.8G, 1.8V và 1.8HEV. Xe cạnh tranh trực tiếp cùng các đối thủ trong phân khúc như Honda Civic, Mazda3, Hyundai Elantra và KIA K3.

Bảng giá niêm yết và giá lăn bánh tạm tính Toyota Corolla Altis

Xe mang đến 5 tùy chọn màu sơn ngoại thất gồm Trắng ngọc trai (cao hơn 8 triệu đồng), Đỏ, Xám, Bạc, Đen và 2 tông màu nội thất là Đen hoặc Be. Dưới đây là mức giá niêm yết và chi phí lăn bánh ước tính tại các địa phương:

*Lưu ý: Mức giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại từ đại lý và có thể thay đổi tùy thuộc vào khu vực đăng ký cũng như trang bị cụ thể.

Thiết kế ngoại thất trên nền tảng khung gầm TNGA

Nền tảng kiến trúc toàn cầu mới TNGA mang đến cho Toyota Corolla Altis vẻ ngoài góc cạnh, hiện đại và thể thao hơn đáng kể so với thế hệ cũ. Kích thước tổng thể dài x rộng x cao của xe lần lượt là 4.630 x 1.780 x 1.435 mm trên hai bản xăng, riêng bản hybrid có chiều cao 1.455 mm; chiều dài cơ sở đạt 2.700 mm. Khoảng sáng gầm xe bản 1.8G và 1.8V ở mức 128 mm, trong khi bản 1.8HEV đạt 149 mm.

Khu vực đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt mở rộng sơn đen hạ thấp. Cụm đèn pha Bi-LED tạo hình chữ J sắc nét, hỗ trợ tự động bật/tắt trên mọi phiên bản và có thêm tính năng thích ứng thông minh xa/gần trên bản 1.8V và 1.8HEV. Thân xe sử dụng mâm kích thước 16 inch trên bản tiêu chuẩn 1.8G và mâm hợp kim 17 inch đi kèm lốp 225/45 R17 trên hai bản cao cấp. Phía sau xe, dải viền mạ crom nối liền cụm đèn hậu LED thanh mảnh tạo nét sang trọng.

Không gian cabin hiện đại và tiện nghi

Không gian nội thất của Toyota Corolla Altis được tối ưu tầm nhìn nhờ thiết kế táp-lô gọn gàng, cột chữ A thu hẹp và góc đặt gương chiếu hậu hợp lý. Tất cả các phiên bản đều trang bị ghế ngồi bọc da cao cấp, trong đó ghế lái có thể chỉnh điện 10 hướng tiện lợi.

Về công nghệ giải trí và hiển thị, xe sở hữu bảng đồng hồ kỹ thuật số TFT 12,3 inch phía sau vô-lăng kết hợp cùng màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Hệ thống âm thanh 6 loa tiêu chuẩn đi kèm điều hòa tự động (2 vùng trên bản HEV) có cửa gió độc lập cho hàng ghế sau. Bản hybrid 1.8HEV còn được trang bị thêm màn hình hiển thị kính lái HUD và sạc không dây.

Khả năng vận hành và tùy chọn động cơ hybrid

Toyota cung cấp 2 cấu hình động cơ cho Corolla Altis thế hệ mới, đáp ứng đa dạng nhu cầu di chuyển từ đô thị đến đường trường:

Động cơ xăng 1.8L (2ZR-FBE): Trang bị trên bản 1.8G và 1.8V, cho công suất tối đa 138 mã lực tại 6.400 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 172 Nm tại 4.000 vòng/phút, kết hợp hộp số tự động vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước.

Hệ truyền động hybrid (2ZR-FXE): Trang bị trên bản 1.8HEV, gồm động cơ xăng 1.8L công suất 97 mã lực kết hợp mô-tơ điện công suất 71 mã lực (mô-men xoắn 163 Nm), sử dụng ắc quy Nickel metal và hộp số CVT. Cấu hình này mang lại mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ 4,3 lít/100 km trong đô thị và 4,5 lít/100 km đường hỗn hợp.

Hệ thống treo trước kiểu MacPherson với thanh cân bằng cùng treo sau tay đòn kép giúp xe duy trì sự ổn định thân xe và độ êm ái khi vượt qua các điều kiện đường sá khác nhau.

Thông số kỹ thuật chi tiết Toyota Corolla Altis

Hệ thống an toàn chủ động Toyota Safety Sense 2

Trên các phiên bản 1.8V và 1.8HEV, gói trang bị an toàn cao cấp Toyota Safety Sense 2.0 (TSS2) xuất hiện với hàng loạt tính năng hỗ trợ người lái chủ động bao gồm:

Cảnh báo tiền va chạm (PCS).

Cảnh báo chệch làn đường (LDA) và hỗ trợ giữ làn đường (LTA).

Kiểm soát hành trình chủ động (DRCC).

Đèn chiếu xa tự động (AHB).

Ngoài ra, phiên bản 1.8HEV được bổ sung tính năng cảnh báo áp suất lốp (TPWS) và cảnh báo điểm mù (BSM). Các trang bị an toàn tiêu chuẩn trên mọi biến thể bao gồm 7 túi khí, hệ thống cân bằng điện tử (VSC), kiểm soát lực kéo (TRC), khởi hành ngang dốc (HAC) và camera hỗ trợ đỗ xe.

Tổng kết ưu và nhược điểm

Nhìn chung, Toyota Corolla Altis 2026 là lựa chọn phù hợp cho người dùng tìm kiếm một mẫu sedan bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu và chú trọng yếu tố an toàn.

Ưu điểm: Thiết kế ngoại hình sắc nét và trẻ trung; không gian nội thất rộng rãi cùng bảng đồng hồ 12,3 inch hiện đại; phiên bản hybrid vận hành êm ái và tối ưu nhiên liệu; hệ thống an toàn TSS2 vận hành hiệu quả.

Nhược điểm: Hai phiên bản thuần xăng vẫn sử dụng động cơ 1.8L thế hệ cũ; giá bán niêm yết vẫn ở mức tương đối cao so với một số đối thủ cùng phân khúc sedan hạng C.