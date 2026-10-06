Mức giá cao đã khiến dòng xe này bị cô lập trong các phân khúc xa xỉ, chủ yếu dành cho đội xe doanh nghiệp hoặc những người có khả năng tài chính vượt trội so với gia đình trung lưu. Tuy nhiên, cục diện đang dần thay đổi ở phân khúc xe phổ thông, đánh dấu chương bản lề cho công cuộc chuyển đổi năng lượng tại châu Âu.

Cuộc chiến 25.000 euro - Xe điện giảm giá bán để sinh tồn ở châu Âu. Ảnh minh họa: Đoàn Hùng - P/v TTXVN tại M

Theo tờ Avvenire, thị trường Italy dù còn khiêm tốn so với mặt bằng chung ở châu Âu, nhưng vẫn ghi nhận tỷ lệ xe chạy hoàn toàn bằng pin (EV) tăng trưởng tích cực. Sau khi các khoản ưu đãi kết thúc, lượng xe EV bán ra trong tháng 9/2026 đã ghi nhận 10.544 xe, chiếm 7,6% tổng lượng xe mới, nâng mức tăng trưởng từ đầu năm lên tới 47,7%. Sân chơi giờ đây không còn bị thống trị bởi các dòng sedan công suất lớn hay SUV, mà chuyển dịch mạnh mẽ sang dòng xe đô thị cỡ nhỏ thuộc phân khúc A và B. Với mức giá dao động quanh mốc 25.000 euro, và thậm chí dưới 20.000 euro ở một số mẫu, hiện tại là lúc xe điện phải chứng minh năng lực trở thành sản phẩm đại chúng thực thụ ở châu Âu.

Chiến lược này mang ý nghĩa sống còn đối với ngành ô tô châu Âu. Nếu các nhà sản xuất nội khối không thể cung cấp những dòng xe điện vừa túi tiền, khoảng trống thị trường sẽ ngay lập tức bị thâu tóm bởi các đối thủ châu Á, đặc biệt từ Trung Quốc, với chuỗi cung ứng pin tích hợp chặt chẽ cùng chi phí vận hành khó có thể sao chép.

Pháp hiện là quốc gia đi đầu xu hướng khi Renault biến sự hoài niệm thành lợi thế công nghiệp. Mẫu Renault 5 E-Tech Electric chứng minh xe đô thị nhỏ gọn vẫn có thể thu hút mà không cần xếp vào hàng cao cấp. Thậm chí, Twingo E-Tech Electric mới còn hạ giá khởi điểm tại Italy xuống mức 19.500 euro với pin LFP 27,5 kWh, đáp ứng hoàn hảo nhu cầu di chuyển trong đô thị. Bên cạnh đó, Dacia Spring đã lột xác với mức giá từ 17.900 euro, trở thành bàn đạp tiếp cận thế giới EV dễ dàng hơn.

Tương tự, Stellantis cũng tận dụng nền tảng Smart Car tối ưu chi phí để cho ra mắt Citroën ë-C3 và Fiat Grande Panda điện với giá từ 23.900 euro cùng tầm hoạt động khoảng 320 km. Tập đoàn Volkswagen cũng ra mắt ID. Polo, hiện thực hóa nguyên mẫu ID.2all với giá khuyến mại 24.900 euro, kết hợp pin linh hoạt và tầm hoạt động lên tới 454 km, qua đó tiếp nối di sản xe nhỏ gọn từng làm nên tên tuổi của hãng.

Bí quyết cốt lõi để hạ giá thành nằm ở triết lý tinh giản, đó là bỏ bớt những yếu tố dư thừa. Thay vì theo đuổi những thông số kỷ lục, các kỹ sư châu Âu ưu tiên hóa chất pin LFP giá rẻ, không chứa nikel hay coban đắt đỏ, kết hợp cùng nền tảng khung gầm chia sẻ và dung lượng pin sát với thực tế sử dụng.

Mặc dù vậy, thách thức vẫn hiện hữu. Mức giá 25.000 euro vẫn là khoản đầu tư lớn, đẩy xe điện vào thế cạnh tranh gay gắt với xe chạy xăng, hybrid hay LPG vốn quen thuộc và linh hoạt hơn. Tuy nhiên, với việc từ bỏ tư duy "càng đắt đỏ càng tốt" để quay về với giá trị thực tế, ngành công nghiệp ô tô châu Âu dường như đang đi đúng hướng để đưa xe điện đến gần hơn với số đông người tiêu dùng.