Xe tay ga 150cc đậm chất cổ điển, phanh ABS 2 kênh, TCS, giá hơn 58 triệu đồng

Mẫu xe tay ga phong cách cổ điển này tiếp tục hướng tới nhóm khách hàng yêu thích thiết kế mang hơi hướng Italy, đồng thời cần một phương tiện linh hoạt để sử dụng hàng ngày trong đô thị. Với trang bị khá đầy đủ như bảng đồng hồ TFT màu, ABS 2 kênh và kiểm soát lực kéo TCS, Victoria Sixties 150Si 2027 được kỳ vọng tiếp tục cạnh tranh trong nhóm xe tay ga retro dung tích 150cc.

Victoria Sixties 150Si 2027.

Về thiết kế, Victoria Sixties 150Si 2027 vẫn giữ gần như nguyên vẹn phong cách retro Italy đã tạo nên đặc trưng của dòng Sixties. Phần đầu xe được tạo hình bo tròn, kết hợp với cụm đèn pha LED dạng tròn, gương chiếu hậu mạ crôm và lưới tản nhiệt hình lục giác.

Thân xe sử dụng phối màu hai tông nhằm tăng vẻ thời trang, trong khi khu vực sàn để chân rộng và phẳng giúp mẫu xe thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng hàng ngày. Những đường nét này tạo cho Victoria Sixties 150Si diện mạo thanh lịch, phù hợp với cả nhu cầu đi lại trong thành phố lẫn khách hàng muốn sở hữu một mẫu xe tay ga mang phong cách cổ điển.

Cung cấp sức mạnh cho Victoria Sixties 150Si 2027 là động cơ 4 thì, xi lanh đơn dung tích 149cc, làm mát bằng dung dịch, sử dụng 4 van và kết hợp với hộp số vô cấp CVT. Động cơ cho công suất tối đa khoảng 13,6 mã lực và mô-men xoắn cực đại khoảng 13 Nm.

Với cấu hình này, Victoria Sixties 150Si 2027 được định hướng tới khả năng vận hành mượt mà trong đô thị, phản hồi ga nhanh và duy trì lực kéo phù hợp ở dải tốc độ trung bình. Tốc độ tối đa của xe vào khoảng 100 km/h, trong khi mức tiêu thụ nhiên liệu được công bố ở khoảng 2,5 lít/100 km. Bình xăng dung tích khoảng 10 lít giúp xe có thể đạt phạm vi hoạt động trên 300 km sau mỗi lần đổ đầy trong điều kiện vận hành phù hợp.

Những thay đổi đáng chú ý trên Victoria Sixties 150Si 2027 chủ yếu tập trung vào ngoại hình và giao diện sử dụng thay vì nâng cấp mạnh về hệ truyền động. Xe tiếp tục sử dụng nền tảng khung gầm đã được hoàn thiện, đồng thời được trang bị bảng đồng hồ TFT màu dạng tròn, hệ thống khởi động không cần chìa khóa và cổng sạc USB.

Hệ thống an toàn cũng là điểm đáng chú ý khi ABS 2 kênh và TCS được trang bị tiêu chuẩn, kết hợp chức năng tự động ngắt động cơ khi dựng chân chống. Tùy phiên bản, xe có thể được bổ sung hệ thống giám sát áp suất lốp và giao diện kết nối với camera hành trình, giúp mở rộng khả năng sử dụng trong thực tế.

Victoria Sixties 150Si 2027 sử dụng khung sườn dạng ống thép, phía trước là phuộc ống lồng trong khi phía sau trang bị hệ thống giảm xóc đôi. Cả bánh trước và bánh sau đều sử dụng phanh đĩa, kết hợp bộ mâm 12 inch mang thiết kế cổ điển. Xe có chiều cao yên khoảng 760 mm và trọng lượng khô khoảng 135 kg. Những thông số này giúp Sixties 150Si tương đối dễ điều khiển khi di chuyển trong môi trường đô thị, đồng thời phù hợp với nhiều nhóm người dùng, trong đó có khách hàng nữ cần một mẫu xe tay ga có chiều cao yên vừa phải và trọng lượng không quá lớn.

Giá bán dự kiến của Victoria Sixties 150Si 2027 tại thị trường Trung Quốc nằm trong khoảng 15.000-17.000 Nhân dân tệ (tương đương 58,14-65,89 triệu đồng). Xe tay ga này cạnh tranh với một số đối thủ như Peugeot Django 150, SYM Fit 150 và Vespa Sprint.