Mercedes-Benz hé lộ loạt xe điện hoá mới tại một triển lãm quy mô lớn tại Việt Nam

Dải sản phẩm mới của hãng xe hạng sang đến từ nước Đức bao gồm cả loại hình thuần điện và plug-in hybrid (PHEV), trải dài từ phân khúc sedan cỡ nhỏ lên SUV cỡ trung đến sedan và SUV cỡ lớn.

Mẫu xe đáng chú ý đầu tiên là CLA 200 electric. Biến thể thuần điện thuộc mẫu sedan Mercedes-Benz CLA hoàn toàn mới vừa được European Car of the Year 2026 trao danh hiệu “Car of the Year 2026” và có hơn 10 giải thưởng quốc tế. Tại Việt Nam, CLA 200 electric hiện đã mở đăng ký giữ chỗ với mức giá khuyến nghị dự kiến dưới 1,7 tỷ đồng.

Mercedes-Benz CLA 200 electric mở cọc tại Việt Nam, giá dưới 1,7 tỷ đồng

Nhóm xe PHEV khá đông đảo. Trong đó, GLC 350e 4Matic được Mercedes-Benz Việt Nam xác định là mẫu xe hybrid chủ lực. Hệ truyền động hybrid sạc ngoài giúp GLC 350e 4Matic thuận tiện trong sử dụng hàng ngày, đồng thời động cơ xăng sẽ đảm nhiệm vai trò chính ở những hành trình dài. Mẫu gầm cao có mức giá bán lẻ khuyến nghị 2,999 tỷ đồng.

Dòng sedan cỡ trung E-Class sẽ được bổ sung thêm phiên bản E 350e trang bị hệ truyền động PHEV, góp phần mở rộng dải lựa chọn điện hóa của Mercedes-Benz tại Việt Nam từ nhóm SUV đến sedan.

Phiên bản hybrid sạc ngoài E 350e - Ảnh: Mercedes-Benz

Hai mẫu xe tiếp theo thuộc dòng sedan cỡ lớn S-Class và Mercedes-Maybach S-Class mới với cả tuỳ chọn hệ truyền động thuần xăng và PHEV. Mercedes-Benz chưa tiết lộ bất kỳ thông số nào về hai mẫu sedan hạng sang và siêu sang mới của hãng.

Mẫu xe đáng chú ý tiếp theo là GLS Edition 140. Đây là phiên bản đặc biệt gắn với dấu mốc 140 năm Mercedes-Benz kỷ niệm kể từ khi Carl Benz đăng ký bằng sáng chế cho chiếc ô tô đầu tiên vào năm 1886. GLS Edition 140 dự kiến được giới thiệu tại sự kiện với giá bán lẻ khuyến nghị 6,068 tỷ đồng.

Phiên bản đặc biệt GLS Edition 140 - Ảnh: Mercedes-Benz

Bên cạnh 5 mẫu xe điện và PHEV mới và phiên bản đặc biệt GLS Edition 140, Mercedes-Benz Việt Nam cũng sẽ trưng bày loạt mẫu xe nổi bật như G 580 thuần điện, Mercedes-Maybach EQS 680 SUV, Mercedes-AMG SL 63 S E Performance và nhiều sản phẩm khác trong danh mục Mercedes-Benz.

Như vậy, hãng ô tô Đức dự kiến sẽ giới thiệu hơn 20 mẫu xe trong khuôn khổ một sự kiện triển lãm riêng với quy mô lớn. Không chỉ ra mắt và trưng bày, Mercedes-Benz cũng bố trí khu vực lái thử với 10 dòng xe, cho phép khách tham quan trải nghiệm thực tế thay vì chỉ xem xe trưng bày.

Bên cạnh khu trưng bày xe và sản phẩm phong cách của thương hiệu, sự kiện còn có các mini-show nghệ thuật dành cho khách mời, các khu vực tương tác và màn trình diễn đặc biệt của dòng xe huyền thoại G-Class.

Phối cảnh sự kiện triển lãm quy mô lớn của Mercedes-Benz Việt Nam.

Ông René Neumann, Tổng Giám đốc Mercedes-Benz Việt Nam, chia sẻ: “Chúng tôi không muốn sự kiện lần này chỉ là nơi trưng bày sản phẩm. Đây là cách chúng tôi ra mắt và đặt các lựa chọn cạnh nhau. Tại đây, khách hàng có thể nhìn, chạm, tìm hiểu và tự đánh giá đâu là loại xe phù hợp với mình”.

Theo kế hoạch, sự kiện trưng bày và trải nghiệm “The Icons, Electrified” được tổ chức trong không gian rộng hơn 3.000 m2 tại Công viên Bờ sông Thủ Thiêm (TP.HCM) từ ngày 29/10 đến hết ngày 01/11/2026. Riêng ngày 29/10 là chương trình Exclusive Night dành cho khách mời theo thư mời của ban tổ chức.