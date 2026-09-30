RM (BTS) đưa 140 tác phẩm đắt giá sang Mỹ triển lãm

RM, trưởng nhóm BTS, lần đầu giới thiệu bộ sưu tập nghệ thuật cá nhân tại một bảo tàng qua triển lãm RM x SFMOMA: Between You and Me (RM x SFMOMA: Điều nằm giữa tôi và bạn) ở Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại San Francisco (SFMOMA), Mỹ.

Diễn ra ngày 3/10/2026-7/2/2027, triển lãm quy tụ khoảng 180 tác phẩm do RM và SFMOMA lựa chọn, trong đó khoảng 140 tác phẩm thuộc bộ sưu tập riêng của nam ca sĩ, theo Korea Times. Phần lớn số này chưa từng được giới thiệu tại Mỹ.

Các tác phẩm của RM được trưng bày cùng những tác phẩm thuộc bộ sưu tập SFMOMA, tạo nên sự kết nối giữa nghệ thuật Hàn Quốc và các dòng chảy nghệ thuật hiện đại, đương đại. Đây cũng là lần đầu bảo tàng hợp tác với một nghệ sĩ K-pop.

“Đây là lần đầu tôi giới thiệu bộ sưu tập dưới tên của mình. Tôi nghĩ một bộ sưu tập được xây dựng trong thời gian dài có thể bộc lộ một con người chân thực hơn nhiều thứ khác. Theo nghĩa đó, triển lãm này sẽ là một màn tự giới thiệu đầy chân thật”, RM chia sẻ thông qua công ty quản lý BigHit Music.

Tác phẩm Orchid Paintings and Writings (Tranh hoa lan và thư pháp) của Chusa Kim Jeong-hui, thế kỷ XIX, triều đại Joseon trong bộ sưu tập của RM. Ảnh: RM.

Hành trình đến với nghệ thuật

Theo Artnet, mối quan tâm của RM với nghệ thuật thị giác bắt đầu rõ nét từ năm 2018, khi anh có thời gian nghỉ giữa lịch trình lưu diễn tại Mỹ. Trong thời gian ở Chicago, RM đến Viện Nghệ thuật Chicago (Mỹ) và dần nhận ra sức hút của thế giới nghệ thuật. Năm 2022, anh kể với New York Times rằng trải nghiệm tại bảo tàng đã thay đổi cách mình nhìn nhận nghệ thuật.

Sau đó, bảo tàng, phòng trưng bày và các hội chợ nghệ thuật trở thành những điểm đến quen thuộc trong lịch trình của RM. Anh từng ghé Tate Modern ở London (Anh), Skarstedt Gallery tại New York (Mỹ), Bonte Museum trên đảo Jeju (Hàn Quốc) và tham dự Frieze Seoul, Art Basel. Những chuyến đi này cũng thường xuyên xuất hiện trên trang cá nhân của nam ca sĩ.

Nghệ thuật dần hiện diện trong cả âm nhạc của RM. Album solo Indigo phát hành năm 2022 lấy cảm hứng từ nhiều nghệ sĩ và tác phẩm, trong đó có họa sĩ Hàn Quốc Yun Hyong-keun. Tên ông được đặt cho ca khúc mở đầu album, trong khi một tác phẩm của ông nằm trong bộ sưu tập riêng của RM.

Qua nhiều năm, RM xây dựng một bộ sưu tập tập trung vào nghệ thuật Hàn Quốc, đồng thời mở rộng sang các tác phẩm phương Tây và nghệ thuật đương đại. Bộ sưu tập từng có tác phẩm của Park Soo Keun, Nam June Paik, KAWS và Bearbrick. Năm 2022, anh cho Bảo tàng Nghệ thuật Seoul mượn một tác phẩm điêu khắc của Kwon Jin-kyu để trưng bày trong triển lãm hồi tưởng về nghệ sĩ.

“Đối với tôi, nghệ thuật đã trở thành một phần thiết yếu của cuộc sống, như ăn uống hay ngủ nghỉ. Đó là một hành trình đẹp đẽ”, RM từng chia sẻ.

Tác phẩm Blue-Umber ’79-C6 (1979) (bên trái) của Yun Hyong-keun trong bộ sưu tập của RM và tác phẩm 26-I-70 (1970) (bên phải) của Kim Whanki thuộc bộ sưu tập Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại San Francisco. Ảnh: Yun Seong-ryeol/PKM Gallery; Katherine Du Tiel.

Tham gia quá trình giám tuyển

Tại RM x SFMOMA: Between You and Me, RM trực tiếp tham gia xây dựng và giám tuyển triển lãm cùng hai đồng giám tuyển của SFMOMA là América Castillo và Kim Hyo-eun. Họ cùng lựa chọn tác phẩm và định hình cách trưng bày. RM cũng đảm nhiệm phần nội dung giới thiệu triển lãm, chú thích tác phẩm bằng tiếng Hàn và tiếng Anh, thu âm thuyết minh song ngữ và chọn nhạc phát trong không gian trưng bày.

Bộ sưu tập của RM dành nhiều không gian cho nghệ thuật Hàn Quốc hiện đại và đương đại. Một số nghệ sĩ trong đó chưa được biết đến rộng rãi bên ngoài Hàn Quốc. RM cho biết việc đưa tác phẩm của họ đến SFMOMA xuất phát từ mong muốn giới thiệu thêm những góc nhìn về nghệ thuật Hàn Quốc tới công chúng quốc tế.

Triển lãm giới thiệu tác phẩm của các nghệ sĩ Hàn Quốc như Yun Hyong-keun, Park Re-hyun, Chang Uc-chin, Kwon Ok-yon, Kim Yun-shin và To Sang-bong. Bên cạnh đó là các tác phẩm trong bộ sưu tập của RM của Giorgio Morandi, Roni Horn và Philip Guston. SFMOMA đóng góp tác phẩm của Kim Whan-ki, Henri Matisse, Georgia O’Keeffe, Mark Rothko và Agnes Martin, tạo nên sự kết nối giữa nghệ thuật Hàn Quốc với các thực hành nghệ thuật hiện đại và đương đại phương Tây.

SFMOMA đề xuất thực hiện triển lãm sau khi quan tâm đến gu nghệ thuật và sự gắn bó lâu dài của RM với nghệ thuật đương đại. Giám đốc bảo tàng Christopher Bedford chia sẻ với Artnet dự án phù hợp với định hướng mở rộng những cuộc đối thoại toàn cầu về nghệ thuật của SFMOMA.

Tác phẩm Untitled (Red and Black Book) (1969) của Philip Guston trong bộ sưu tập của RM. Ảnh: The Estate of Philip Guston/Hauser & Wirth.

“Trong một thế giới được tạo nên bởi nhiều ranh giới, triển lãm này cho thấy những khoảng giao thoa giữa Đông và Tây, Hàn Quốc và Mỹ, nghệ thuật hiện đại và đương đại, giữa cái riêng và cái chung. Dù đến đây vì tò mò hay nghiên cứu, tôi nghĩ mọi góc nhìn đều có chỗ đứng”, RM nói với Yonhap. Anh cho biết không muốn áp đặt một cách nhìn nhất định lên công chúng khi họ thưởng lãm các tác phẩm.

Thông qua gốm, thư pháp, hội họa và điêu khắc, triển lãm mở rộng phạm vi từ nghệ thuật Hàn Quốc thế kỷ VI đến các thực hành nghệ thuật đương đại. SFMOMA mô tả đây là một trong những triển lãm có phạm vi rộng nhất về nghệ thuật Hàn Quốc hiện đại và đương đại từng được tổ chức tại Mỹ.

Janet Bishop, giám tuyển trưởng của SFMOMA, cho rằng việc đặt bộ sưu tập của RM bên cạnh các tác phẩm của bảo tàng tạo ra cơ hội để công chúng khám phá những mối liên hệ mới và nhìn lại mối quan hệ của chính họ với nghệ thuật.