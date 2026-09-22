Bộ Xây dựng có tân Thứ trưởng

Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Hồng Vinh giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng

Chúc mừng và phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Thứ trưởng Lê Hồng Vinh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh nhấn mạnh, hơn 30 năm công tác, trải qua nhiều cương vị khác nhau, trong đó từng có thời gian nhất định gắn bó trực tiếp với công tác quản lý, đầu tư xây dựng công trình, dự án giao thông.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu tại buổi lễ

Bộ trưởng Trần Hồng Minh tin tưởng đồng chí Lê Hồng Vinh sẽ cùng với Đảng uỷ, lãnh đạo Bộ Xây dựng tiếp tục xây dựng một tập thể đoàn kết, chỉ đạo điều hành hiệu quả, góp phần đưa ngành xây dựng ngày càng phát triển.

Thứ trưởng Lê Hồng Vinh phát biểu nhận nhiệm vụ tại buổi lễ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Thứ trưởng Lê Hồng Vinh bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đến Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quan tâm, tin tưởng giao nhiệm vụ mới tại Bộ Xây dựng. Thứ trưởng Lê Hồng Vinh xin hứa sẽ nỗ lực, tận tâm, tận lực, nhanh chóng nắm bắt công việc, đặc biệt cùng Đảng uỷ, lãnh đạo Bộ phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, điều hành hiệu quả các nhiệm vụ được giao, thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược giai đoạn 2026 - 2030 đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh chủ trì buổi lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Xây dựng

Ông Lê Hồng Vinh sinh ngày 1/5/1974, quê quán xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An (nay là xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An); trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý khoa học công nghệ.