Lập đoàn kiểm tra, tìm nguyên nhân cá chết bất thường ven biển Quảng Trị

Sáng 3/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị tổ chức kiểm tra thực tế tại khu vực ven bờ biển xã Đông Trạch và Bắc Trạch, nơi ghi nhận cá chết bất thường; đồng thời lấy mẫu nước biển và mẫu dịch bệnh trên thủy sản phục vụ việc xác định nguyên nhân.

Đoàn kiểm tra khảo sát thực tế khu vực bãi biển Mỗm Đá Nhảy, thôn Tân Lý, xã Đông Trạch. (Ảnh: Minh Phương)

Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Phòng Quản lý môi trường, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Trung tâm Quan trắc Nông nghiệp và Môi trường; cùng lãnh đạo, cán bộ chuyên môn UBND xã Đông Trạch, xã Bắc Trạch và đại diện các thôn liên quan.

Cán bộ chuyên môn lấy mẫu nước biển để phân tích các chỉ tiêu theo quy định. (Ảnh: Minh Phương)

Tại khu vực bãi biển Mỗm Đá Nhảy, thôn Tân Lý, xã Đông Trạch, đoàn tiến hành kiểm tra thực tế, lấy mẫu nước biển phục vụ phân tích, xác định nguyên nhân.

Trao đổi tại hiện trường, ông Lê Kim Hoàng, Chi cục phó Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư cho biết, cá chết tập trung trong khoảng thời gian từ khuya 30/9 đến trưa 1/10, trên chiều dài khoảng 1,5km. Cá có kích thước khoảng 15cm, chủ yếu là cá mòi.

Đoàn kiểm tra trao đổi, nắm tình hình tại khu vực ven bờ biển xã Đông Trạch. (Ảnh: Minh Phương)

Theo ông Hoàng, cơ quan thú y không lấy mẫu cá do mẫu không còn đủ điều kiện để phân tích, đánh giá vì đã phân hủy. Trong khi đó, Trung tâm Quan trắc Nông nghiệp và Môi trường đã lấy mẫu nước biển để phân tích các chỉ tiêu theo quy định; dự kiến giữa tuần sau sẽ có kết quả.

Đoàn kiểm tra trao đổi, hoàn tất biên bản ghi nhận sau khi khảo sát thực tế khu vực ven biển Mỗm Đá Nhảy. (Ảnh: Minh Phương)

Cùng với việc kiểm tra, đoàn đề nghị chính quyền hai xã Đông Trạch, Bắc Trạch và các đơn vị liên quan tiếp tục bám sát tình hình, kịp thời thông báo cho Sở Nông nghiệp và Môi trường khi phát sinh tình huống mới hoặc sự cố bất thường.

Ghi nhận của phóng viên tại hiện trường sáng 3/10, hiện không còn cá chết trên biển và ven bờ.

Cá chết xuất hiện trên nhiều đoạn bờ biển thôn Tân Lý, xã Đông Trạch. (Ảnh: Minh Phương chụp chiều ngày 1/10). (Ảnh: Minh Phương)

Trước đó, Báo Pháp luật Việt Nam đã thông tin, dọc bờ biển thôn Tân Lý, xã Đông Trạch xuất hiện cá chết trôi dạt vào bờ. Tại thời điểm ghi nhận, cá chết nằm rải rác trên bãi cát, một số bắt đầu phân hủy, bốc mùi.

Sau phản ánh, chính quyền hai xã Đông Trạch và Bắc Trạch đã chỉ đạo kiểm tra, xác minh nguyên nhân.