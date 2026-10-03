Phường An Hải thăm, chúc mừng lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Lãnh đạo phường An Hải tặng hoa chúc mừng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an thành phố. Ảnh: BÙI HƯỜNG

Tại Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PC07) Công an thành phố Đà Nẵng, lãnh đạo phường An Hải gửi lời chúc sức khỏe đến tập thể lãnh đạo, ban chỉ huy cùng cán bộ, chiến sĩ đơn vị.

Đồng thời bày tỏ sự trân trọng, tri ân những đóng góp, hy sinh thầm lặng của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong công tác thường trực chiến đấu, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.

Lãnh đạo phường ghi nhận sự quan tâm, hướng dẫn, phối hợp của Phòng PC07 trong công tác tập huấn nghiệp vụ, xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy; kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở trên địa bàn.

Qua đó, góp phần giúp phường An Hải triển khai hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; chủ động phòng ngừa, hạn chế nguy cơ cháy, nổ, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.

Dịp này, Chủ tịch UBND phường An Hải Hoàng Công Thanh đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đến thăm, tặng hoa chúc mừng Ban Chỉ huy cùng cán bộ, chiến sĩ Công an phường.

Chủ tịch UBND phường ghi nhận những kết quả Công an phường đạt được thời gian qua, trong đó có nhiệm vụ bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đồng thời đề nghị lực lượng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức, thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy tại chỗ.