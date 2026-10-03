Nhân viên nhà hàng Thảo Điền trèo ghế, lội nước dọn ngập

Nhà hàng ở Thảo Điền ngập sau mưa lớn Nước tràn vào Rehab Station - Social Dining tối 1/10, khách được đưa lên tầng 2 trong khi nhân viên dùng máy bơm xử lý ngập và di chuyển đồ đạc lên cao.

Mưa lớn kết hợp triều cường vào khoảng 17h ngày 1/10 khiến đường Thái Ly (khu Thảo Điền), phường An Khánh, TP.HCM ngập lụt. Sau khoảng 30 phút, nước tiếp tục dâng, tràn vào các hàng quán dọc tuyến đường. Đến 19h, mực nước tại một số khu vực gần đầu gối.

Tại nhà hàng Rehab Station - Social Dining, nhân viên nhanh chóng đưa khách lên tầng 2, đồng thời triển khai các biện pháp xử lý nước ngập bên trong. Một số nhân viên phải đứng trên ghế tránh nước, trong khi những người khác lội qua dòng nước để dọn dẹp, bơm và đẩy nước ra ngoài.

Nước ngập khoảng 20-30 cm ở nhà hàng trong khu Thảo Điền, ngày 1/10. Ảnh: Rehab Station - Social Dining.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện nhà hàng cho biết tình trạng ngập đã xảy ra tại khu vực này trong vài năm qua. Do đó, cơ sở luôn chuẩn bị máy bơm thoát nước và có quy trình ứng phó khi nước tràn vào.

"Quy trình của chúng tôi là bơm nước ra ngoài, xịt nước với xà phòng, chà rửa, ngắt điện và đưa máy móc, đồ đạc lên cao", đại diện nhà hàng nói.

Theo người này, ngày 1/10 là lần duy nhất nhà hàng bị ngập trong năm nay. Trước đó, từ đầu năm đến nay, tình hình ngập tại khu vực nhìn chung chưa nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong vài tuần gần đây, một số tuyến đường ở Thảo Điền bắt đầu thường xuyên xảy ra tình trạng này.

Ngập nước cũng ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động kinh doanh. Dù khách vẫn đặt bàn trước, nhiều người quyết định không đến khi trời mưa lớn. Một số khách đang trên đường đến cũng phải hủy lịch do các tuyến đường dẫn vào Thảo Điền, như Quốc Hương, bị ngập. Lượng khách vì vậy giảm khoảng 50-60%.

Will Watters, người Mỹ đang sinh sống tại Việt Nam, là một trong những khách có mặt tại nhà hàng khi nước dâng. Anh cho biết nhân viên xử lý tình huống nhanh chóng nên việc ngập nước không gây nhiều bất tiện cho thực khách.

Sau 2 năm sống tại Thảo Điền, Will không quá bất ngờ trước tình trạng này. "Tôi đã quen với việc chạy xe máy giữa nước ngập ở đây", anh chia sẻ.

Trên mạng xã hội Threads ngày 1/10, một tài khoản đăng tải loạt video ghi lại cảnh nhân viên nhà hàng trên ứng phó với nước ngập. Hình ảnh nhân viên đứng trên ghế tránh nước, lội qua dòng nước để dọn dẹp và đẩy nước ra ngoài nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Mưa lớn cùng triều cường khiến nhiều nơi ở TP.HCM ngập sâu, ngày 1/10. Ảnh: Duy Hiệu.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, từ nay đến ngày 4/10, TP.HCM có nắng khá mạnh vào ban ngày, sau đó xuất hiện mưa rào và dông vào chiều tối. Mưa lớn cục bộ kèm dông sét có khả năng xảy ra do đối lưu nhiệt.

Trong khoảng ngày 5-6/10, mưa được dự báo gia tăng cả về diện và lượng khí dải hội tụ nhiệt đới có khả năng hình thành và hoạt động mạnh dần ở phía Nam.

Riêng ngày 3/10, TP.HCM có thể xuất hiện mưa rào, một số nơi mưa to, tập trung vào chiều tối, với lượng mưa có nơi trên 70 mm. Đợt mưa có khả năng kéo dài nhiều ngày, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng, lốc, sét và gió giật mạnh.