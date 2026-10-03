Thanh Hóa yêu cầu xử lý 64 điểm thường xuyên ngập úng mỗi khi mưa lớn

Ngày 1-3/10, tại khu phố Quang Trung, khu đô thị Bình Minh, phường Hạc Thành, dấu vết của những trận ngập vẫn còn khiến người dân lo lắng khi mùa mưa đến.

Ngày 3/10, trao đổi với Người Đưa Tin, ông Lê Nguyên Sơn, một người dân trong khu phố, cho biết khu vực này thường bắt đầu ngập từ tháng 9, thời điểm xuất hiện những đợt mưa lớn. Nước từ đường và các khu vực xung quanh dồn về khiến khu dân cư trở thành vùng trũng giữa đô thị.

Theo ông Sơn, khu vực nằm trong quy hoạch dự án Khu đô thị Bắc đại lộ Lê Lợi, còn gọi là khu đô thị Bình Minh, nhiều năm chưa được đầu tư đồng bộ. Nhà cửa xuống cấp nhưng việc sửa chữa gặp khó do quy hoạch, trong khi hệ thống thoát nước cũng chưa được nâng cấp.

"Mỗi năm phải trải qua vài trận lụt, rất khổ sở. Có lúc người dân phải bì bõm sinh hoạt, ăn ngủ trong nước. Chúng tôi mong cơ quan chức năng sớm có biện pháp khắc phục", ông Sơn nói.

Trên địa bàn phường Hạc Thành, nhiều điểm thường xuyên ngập khi mưa lớn.

Tại khu đô thị Bắc Sơn 1, phường Đông Quang, tình trạng tương tự cũng diễn ra trong những trận mưa lớn.

Ông Hoàng Anh Nhật cho biết trong đợt mưa từ ngày 13 đến 17/9, nước dâng khoảng 40-50cm, tràn vào phòng khách, phòng ngủ của nhiều gia đình. Người dân phải kê cao đồ đạc, dọn dẹp sau khi nước rút và tiếp tục đối mặt với nguy cơ ngập khi có mưa lớn.

"Chúng tôi hy vọng tình trạng này sẽ được cơ quan chức năng tìm giải pháp khắc phục trong thời gian tới", ông Nhật nói.

Người dân trong khu quy hoạch Khu đô thị Bình Minh bì bõm trong nước khi mưa lớn trong tháng 9.

Không chỉ tại hai khu dân cư trên, ngập úng cục bộ đang xảy ra tại nhiều đô thị của Thanh Hóa. Theo rà soát của các địa phương, toàn tỉnh hiện có 64 điểm thường xuyên ngập khi xuất hiện mưa lớn kéo dài.

Tại hội nghị ngày 30/9 đánh giá thực trạng, giải pháp khắc phục tình trạng ngập úng, báo cáo của Sở Xây dựng cho thấy tình trạng này xuất hiện từ năm 2017 và những năm gần đây diễn biến phức tạp hơn, với phạm vi ngập rộng, có nơi ngập sâu và kéo dài. Nước ngập không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại mà còn ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất, môi trường và mỹ quan đô thị.

Người dân khu phố Quang Trung thường xuyên chịu cảnh ngập lụt mỗi khi mưa lớn.

Nguyên nhân chủ yếu là hệ thống thoát nước chưa theo kịp tốc độ đô thị hóa và diễn biến ngày càng cực đoan của thời tiết. Hệ thống cống tại một số khu vực chưa được kết nối đồng bộ giữa khu dân cư mới và khu dân cư hiện hữu, giữa cống nhánh, cống trục với nơi tiếp nhận nước.

Một số dự án cũng chưa hoàn thiện đầy đủ hạng mục thoát nước, trong khi không gian tiêu thoát, trữ nước tại đô thị ngày càng bị thu hẹp. Việc vận hành các công trình thủy lợi ở một số nơi chưa đáp ứng tốt yêu cầu tiêu thoát nước đô thị.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng yêu cầu xử lý 64 điểm thường xuyên ngập úng trước 30/4/2027. (Ảnh: UBND tỉnh Thanh Hóa)

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng nhận định tình trạng ngập úng kéo dài, tái diễn tại nhiều nơi nhưng trách nhiệm xử lý chưa được xác định cụ thể đến từng điểm. Tỉnh cần làm rõ nguyên nhân, xác định giải pháp và đơn vị chịu trách nhiệm thay vì chỉ xử lý khi xảy ra ngập.

Ông Tô Anh Dũng yêu cầu trước ngày 30/4/2027, cả 64 điểm ngập thường xuyên phải được xử lý bằng các giải pháp trước mắt. Với những vị trí cần chờ các dự án, công trình lớn, địa phương phải có phương án tạm thời để hạn chế ngập và xác định rõ người chịu trách nhiệm.

Sở Xây dựng được giao chịu trách nhiệm chung về kết quả xử lý 24 điểm ngập thường xuyên tại đô thị Thanh Hóa; đồng thời lập danh mục đầy đủ 64 điểm ngập trên địa bàn các đô thị, xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp trước mắt, lâu dài.

Các phường Hạc Thành, Quảng Phú, Đông Quang, Đông Sơn, Nguyệt Viên, Đông Tiến, Hàm Rồng và Sầm Sơn được giao triển khai các giải pháp khắc phục những điểm ngập cục bộ trên địa bàn, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, đầu tư các dự án xử lý nước thải tập trung.