“Bộ đội Cụ Hồ” xây dựng nông thôn mới

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm đường giao thông tại thôn Loi, xã Cai Kinh

Quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, cấp ủy, chỉ huy các cấp LLVT tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, đưa phong trào thi đua vào nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ.

Bám sát chỉ đạo của cấp trên, LLVT tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt ở những vùng còn nhiều khó khăn. Qua các đợt phát động, từ năm 2025 đến nay, toàn lực lượng đã huy động được trên 19.800 ngày công với trị giá hơn 2,5 tỷ đồng, tiến hành nạo vét hơn 35 km kênh mương nội đồng; đào đắp hơn 10.200 mét khối đất đá; tham gia đổ hơn 28 km đường bê tông nông thôn, làm mới; tu sửa hơn 300 km đường liên thôn, liên xã phục vụ nhu cầu dân sinh.

Điển hình như trong quá trình thi công tuyến đường vào khu dân cư Lân Nóng, thôn Loi, xã Cai Kinh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phối hợp với Sư đoàn 3, Lữ đoàn 575, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương tổ chức cho bộ đội đào, đắp, san gạt hơn 8.300 mét khối đất đá; tiến hành khoan, nổ mìn hạ 4 đèo với tổng chiều dài gần 1.000m, bóc xúc khối lượng đất đá hơn 6.600 mét khối. Sau hơn 5 tháng thi công, vào tháng 8/2026, tuyến đường bê tông dài khoảng 2,7km, mặt đường rộng 3m đã hoàn thành, bảo đảm yêu cầu về tiến độ, chất lượng, an toàn và đủ điều kiện đưa vào sử dụng. Tổng kinh phí thực hiện công trình hơn 12 tỷ đồng.

Bà Lê Thị Lý, khu dân cư Lân Nóng, thôn Loi, xã Cai Kinh cho biết: Tuyến đường mới không chỉ bảo đảm an toàn cho việc đi lại mà còn tạo điều kiện thuận lợi để chúng tôi giao thương, vận chuyển nông sản, làm động lực vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, xây dựng nông thôn mới.

Song song với nhiệm vụ tham gia phát triển hạ tầng, công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa cũng được lực lượng vũ trang tỉnh triển khai sâu rộng. Các đơn vị đã đóng góp hơn 45.200 ngày công giúp đỡ gia đình chính sách và hơn 1.800 ngày công tu sửa trường học, công trình phúc lợi. Nổi bật trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, toàn lực lượng đã huy động trên 9.000 ngày công, vận động quyên góp hơn 760 triệu đồng, chung tay xây dựng và tu sửa tổng cộng hơn 6.500 căn nhà; riêng từ tháng 9/2025 đến tháng 5/2026 đã hoàn thiện 1.340 căn nhà cho người dân.

Đại tá Lương Đình Nhạc, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết: LLVT tỉnh đã triển khai sâu rộng phong trào thi đua "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới" bằng những việc làm cụ thể, sát với nhu cầu thực tế của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Thông qua các hoạt động giúp dân xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế. Cán bộ, chiến sĩ không chỉ đồng hành cùng cơ sở xây dựng nông thôn mới mà còn tăng cường gắn kết mối quan hệ đoàn kết, máu thịt giữa Quân đội và Nhân dân.

Thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng tiếp tục phối hợp với cơ sở, tổ chức khảo sát các địa điểm để tổ chức làm dân vận phù hợp. Qua đó, tiếp tục hỗ trợ các xã xây dựng nông thôn mới, nâng cao cuộc sống người dân.