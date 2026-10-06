Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 732 (Binh đoàn 15) gắn kết quân dân, xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh

Dự và chỉ đạo hội nghị có Đại tá Nguyễn Hồng Lam, Phó tư lệnh Binh đoàn 15. Cùng dự có lãnh đạo, chỉ huy Đoàn KT-QP 732; lãnh đạo các xã Sa Loong, Rờ Kơi, Bờ Y; đại diện các thôn, làng, già làng, người có uy tín và các cặp hộ tham gia mô hình “Gắn kết hộ”.

Đại tá Nguyễn Hồng Lam, Phó tư lệnh Binh đoàn 15 phát biểu.

Đại tá Nguyễn Hồng Lam, Phó tư lệnh Binh đoàn 15 trao quà của Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ, Tư lệnh Binh đoàn 15 tặng các cặp hộ gắn kết.

Hội nghị nhằm triển khai thực hiện Đề án 57 của Đoàn KT-QP 732, cụ thể hóa các chủ trương của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh đoàn 15 về phối hợp công tác với cấp ủy, chính quyền địa phương và nâng cao hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn đơn vị đứng chân.

Điểm nổi bật là việc hình thành cơ chế phối hợp ở 3 cấp: Đoàn KT-QP 732 phối hợp với UBND các xã; các đội sản xuất, nhà máy kết nghĩa với thôn, làng; cán bộ, công nhân người Kinh gắn kết với hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, mối quan hệ phối hợp được cụ thể hóa từ cấp đơn vị đến cơ sở và từng gia đình.

Theo quy chế được ký kết, Đoàn KT-QP 732 và UBND các xã thống nhất tăng cường trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình địa bàn từ sớm, từ xa; phối hợp giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Các bên phối hợp huấn luyện, diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự; chủ động ứng phó thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và xử lý các tình huống phát sinh.

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 732 ký quy chế phối hợp công tác với Ủy ban nhân dân các xã Sa Loong, Rờ Kơi, Bờ Y (tỉnh Quảng Ngãi).

Các đội sản xuất, nhà máy của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 732 ký kết nghĩa với các thôn thuộc xã Sa Loong và xã Bờ Y.

Trong phát triển kinh tế - xã hội, các bên xác định gắn quy hoạch, bố trí dân cư, xây dựng nông thôn mới với củng cố quốc phòng, an ninh; phối hợp quản lý, sử dụng đất đai; đầu tư, duy tu các công trình giao thông, điện chiếu sáng, trường học và hạ tầng dân sinh.

Đoàn KT-QP 732 tiếp tục phát huy vai trò “đội quân lao động sản xuất”, phối hợp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, giảm nghèo bền vững; hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm, ưu tiên tuyển dụng lao động tại chỗ, nhất là người dân thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số.

Tại hội nghị, các đội sản xuất, nhà máy của Đoàn KT-QP 732 ký quy chế kết nghĩa với các thôn, làng thuộc xã Sa Loong và xã Bờ Y; đồng thời tổ chức ký “Gắn kết hộ” cho 17 cặp hộ người Kinh và hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Các bên xác định thường xuyên hỗ trợ nhau trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, chăm lo đời sống, giữ gìn an ninh, trật tự và xây dựng nếp sống văn minh.

Đại tá Phan Văn Phú, Bí thư Đảng ủy, Phó đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 732 trao quà tặng các cặp hộ tham gia mô hình “Gắn kết hộ”.

Các cặp hộ ký kết "Gắn kết hộ".

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Nguyễn Hồng Lam ghi nhận sự chủ động của Đảng ủy, Ban chỉ huy Đoàn KT-QP 732 và sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền địa phương; đồng thời nhấn mạnh, việc ký kết phải đi vào thực chất, góp phần tăng cường đoàn kết quân dân, gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh.

Đồng chí Phó tư lệnh Binh đoàn 15 yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương cụ thể hóa nội dung quy chế bằng những chương trình, phần việc sát với từng địa bàn; duy trì chế độ giao ban, trao đổi thông tin, kịp thời tháo gỡ khó khăn. Đồng thời cũng đề nghị cấp ủy, cùng các lực lượng chức năng địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ về mọi mặt để Đoàn KT-QP 732 hoàn thành tốt nhiệm vụ.