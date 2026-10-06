Trung ương thảo luận Quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh

Nội dung trên có trong thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ hai của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV được Văn phòng Trung ương Đảng phát đi chiều 6/10.

Các đại biểu tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV. (Ảnh: TTXVN)

Tại phiên làm việc buổi sáng, dưới sự điều hành của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trung ương và các đại biểu làm việc tại Hội trường, thảo luận về 3 nội dung.

Một là Đề án xây dựng Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Hai là sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

Ba là tổng kết Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Chiều cùng ngày, Trung ương và các đại biểu làm việc tại tổ, thảo luận 3 nội dung: Đề án “Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững”; Quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh (thay thế Quy định số 15 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về đảng viên làm kinh tế tư nhân); Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng (thay thế Quy định số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng).

Ngày mai (7/10), Trung ương tiếp tục làm việc theo chương trình.