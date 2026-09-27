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Bộ đội Biên phòng giúp dân gặt lúa 'chạy lũ'

Trước tình hình mưa lớn kéo dài, nguy cơ gây thiệt hại những đồng lúa đang đến kỳ thu hoạch của người dân trên địa bàn, Đồn Biên phòng Cửa khẩu A Đớt (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Huế) đã tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ giúp bà con gặt lúa “chạy lũ”.

Báo Quân Đội Nhân Dân
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Bộ đội cùng dân quân và người dân khẩn trương thu gặt, đưa lúa về điểm tập kết và tuốt lúa, làm sạch, đóng bao vận chuyển về từng nhà. 

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu A Đớt giúp dân gặt lúa. 

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu A Đớt giúp dân gặt lúa. 

Vận chuyển lúa vừa gặt lên bờ. 

Vận chuyển lúa vừa gặt lên bờ. 

Bộ đội, dân quân giúp người dân tuốt lúa tại điểm tập kết. 

Bộ đội, dân quân giúp người dân tuốt lúa tại điểm tập kết. 

Đưa thóc vào bao. 

Đưa thóc vào bao. 

Vác thóc về nhà người dân. 

Vác thóc về nhà người dân. 

Chùm ảnh của VÕ TIẾN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/bo-doi-bien-phong-giup-dan-gat-lua-chay-lu-1058464