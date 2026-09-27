Bộ đội Biên phòng giúp dân gặt lúa 'chạy lũ'
Trước tình hình mưa lớn kéo dài, nguy cơ gây thiệt hại những đồng lúa đang đến kỳ thu hoạch của người dân trên địa bàn, Đồn Biên phòng Cửa khẩu A Đớt (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Huế) đã tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ giúp bà con gặt lúa “chạy lũ”.
Bộ đội cùng dân quân và người dân khẩn trương thu gặt, đưa lúa về điểm tập kết và tuốt lúa, làm sạch, đóng bao vận chuyển về từng nhà.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/bo-doi-bien-phong-giup-dan-gat-lua-chay-lu-1058464