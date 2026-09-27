[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội trước kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri các phường thuộc đơn vị bầu cử số 1, thành phố Hà Nội, trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri các phường thuộc đơn vị bầu cử số 1, thành phố Hà Nội, trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Hội nghị Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Hội nghị Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội và các cử tri tham dự Hội nghị Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Hoàng Trường phát biểu báo cáo tổng hợp các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi các Đại biểu Quốc hội.

Các cử tri dự Hội nghị Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Cử tri phát biểu nêu các kiến nghị với các Đại biểu Quốc hội.

Cử tri phát biểu nêu các kiến nghị với các Đại biểu Quốc hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu trao đổi, trả lời các kiến nghị của cử tri.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu trao đổi, trả lời các kiến nghị của cử tri.

Các cử tri tham dự Hội nghị Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Các cử tri tham dự Hội nghị Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.