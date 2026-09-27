Lâm Đồng đưa vào hoạt động 5 máy đo tốc độ cố định

Các máy đo tốc độ có công nghệ hiện đại

Các thiết bị được bàn giao cho Phòng Cảnh sát giao thông quản lý, vận hành. Cụ thể, 5 vị trí lắp đặt gồm: Km01+610 và Km18+800 trên Quốc lộ 28B, hướng Phan Thiết đi Đà Lạt; Km16+900 và Km57+390 trên Quốc lộ 28B, hướng Đà Lạt đi Phan Thiết; Km0+780 trên đường ĐT724, hướng từ Quốc lộ 20 đi Lâm Hà.

Trước khi vào tuyến đường có máy đo tốc độ, lực lượng Công an đều có biển cảnh báo cho người dân biết

Đây là các thiết bị đo tốc độ tự động ứng dụng công nghệ laser, có khả năng phát hiện, đo tốc độ phương tiện và truyền hình ảnh về trung tâm xử lý. Thiết bị có thể đo phương tiện ở khoảng cách xa, ghi nhận tốc độ của nhiều phương tiện di chuyển theo từng đoàn. Ban đêm, hệ thống sử dụng đèn hồng ngoại nhằm hạn chế ánh sáng gây chói, không ảnh hưởng đến tầm nhìn của người điều khiển phương tiện. Dữ liệu được truyền qua mạng 4G/5G.

Lực lượng chức năng lập biên bản người điều khiển phương tiện vi phạm được phát hiện thông qua hệ thống camera

Việc đưa các máy đo tốc độ vào hoạt động góp phần ứng dụng khoa học, công nghệ trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; hỗ trợ phát hiện, xử lý vi phạm và nhắc nhở người tham gia giao thông chấp hành quy định.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh khuyến cáo người điều khiển phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 28, Quốc lộ 28B, ĐT724 và các tuyến đường trên địa bàn tỉnh chấp hành nghiêm quy định về tốc độ, đi đúng phần đường, làn đường, giữ khoảng cách an toàn. Lái xe đúng tốc độ góp phần phòng ngừa tai nạn, bảo vệ tính mạng, sức khỏe của bản thân và cộng đồng.