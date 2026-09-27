An Giang: Lực lượng vũ trang giúp nông dân thu hoạch lúa bị ngập sâu trong nước

Cán bộ, chiến sĩ cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 519, Trung đoàn 893 xuống đồng thu hoạch lúa giúp nông dân. Ảnh: Phương Vũ

Qua khảo sát, trên địa bàn xã Giang Thành có gần 50ha lúa tại các khu vực trũng thấp đang chuẩn bị thu hoạch, tuy nhiên do mực nước dâng cao, nhiều diện tích bị ngập, máy gặt đập liên hợp không thể tiếp cận, khiến việc thu hoạch gặp nhiều khó khăn, nguy cơ gây thiệt hại nếu nước tiếp tục dâng.

Tại Tổ 5, ấp Khánh Hòa, xã Giang Thành, Trung đoàn 893 đã huy động hơn 30 cán bộ, chiến sĩ Đại đội 6, Tiểu đoàn 519 phối hợp với các lực lượng tại địa phương trực tiếp xuống đồng giúp dân.

Nhiều diện tích lúa bị ngập sâu. Ảnh: Phương Vũ

Ở những khu vực máy móc không thể tiếp cận, cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng phải lội xuống ruộng, thu hoạch lúa bằng phương pháp thủ công, sau đó bó, vận chuyển đến khu vực thuận lợi. Dù làm việc trong điều kiện ruộng ngập nước, đi lại khó khăn, các lực lượng vẫn tích cực bám đồng, tranh thủ thời gian thu hoạch những diện tích lúa đã chín nhằm giúp người dân hạn chế thiệt hại.

Đến nay, cán bộ, chiến sĩ Đại đội 6 đã hỗ trợ người dân thu hoạch được 1,2ha lúa bị ngập.

Cán bộ, chiến sĩ dầm mình trong nước thu hoạch lúa cho nông dân. Ảnh: Phương Vũ

Chính trị viên Tiểu đoàn 519, Trung đoàn 893, Đại úy Huỳnh Thanh Phong cho biết: “Qua nắm tình hình, nhiều diện tích lúa của bà con đã đến thời điểm thu hoạch nhưng do mưa lớn kéo dài, nước dâng cao, máy gặt đập liên hợp không thể vào được. Trước tình hình đó, Tiểu đoàn đã kịp thời báo cáo, xin ý kiến chỉ huy Trung đoàn và Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh; đồng thời phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các lực lượng tại địa phương tổ chức cán bộ, chiến sĩ xuống đồng giúp dân. Chúng tôi xác định phải tranh thủ thời gian, hỗ trợ bà con thu hoạch và đưa lúa lên khu vực an toàn, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại. Đơn vị sẽ tiếp tục bám sát tình hình, sẵn sàng huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân khi có yêu cầu”.

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội 6 đã hỗ trợ người dân thu hoạch được 1,2ha lúa bị ngập. Ảnh: Phương Vũ

Lúa được cắt xong đưa lên bờ cao. Ảnh: Phương Vũ

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chỉ huy Trung đoàn 893 thường xuyên nắm tình hình, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh; cán bộ, chiến sĩ xác định tốt nhiệm vụ, tư tưởng, sức khỏe ổn định, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Trước diễn biến mưa ngập còn phức tạp, Tiểu đoàn 519 tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các lực lượng tại địa phương nắm tình hình tại những khu vực trũng thấp, sẵn sàng huy động cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ người dân thu hoạch lúa. Sự có mặt kịp thời của cán bộ, chiến sĩ trên đồng ruộng góp phần giúp bà con giảm thiệt hại, đồng thời tiếp tục vun đắp tình đoàn kết, gắn bó quân dân trên địa bàn.