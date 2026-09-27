Cảnh báo khẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa ngày 27/09/2026

Ngày 27/09/2026, cơ quan khí tượng thủy văn phát đi thông báo cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do ảnh hưởng của mưa lũ hoặc dòng chảy tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa.

Khu vực cảnh báo nguy cơ cao trong 6 giờ tới

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất được cảnh báo đặc biệt cao tại các khu vực sườn dốc và ven các suối nhỏ thuộc ba tỉnh miền Trung và Tây Nguyên:

Gia Lai: Nguy cơ sạt trượt đất đá ở sườn dốc, lũ quét trên các suối nhỏ.

Đắk Lắk: Nguy cơ lũ quét và sạt lở đất, sụt lún đất tại các khu vực đồi dốc.

Khánh Hòa: Nguy cơ ngập nghẽn dòng chảy, sạt lở đất ven sườn núi và bờ suối.

Tác động thiên tai có thể xảy ra

Hiện tượng lũ quét và sạt lở đất có thể xuất hiện rất nhanh và bất ngờ, tiềm ẩn nhiều hiểm họa:

Đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người dân sinh sống gần chân sườn đồi dốc, ven sông suối.

Gây sạt trượt, ngập úng, ách tắc các tuyến đường giao thông vùng núi và các ngầm tràn.

Làm hư hại nhà ở, vùi lấp diện tích canh tác hoa màu và các công trình dân sinh.

Khuyến cáo an toàn phòng tránh lũ quét, sạt lở

Trước diễn biến thiên tai phức tạp, người dân và chính quyền cơ sở cần chủ động triển khai phương án ứng phó:

Khẩn trương kiểm tra, rà soát các khu vực ven sườn dốc, suối dốc có nguy cơ cao để chuẩn bị phương án sơ tán khi cần thiết.

Theo dõi sát sao diễn biến dòng chảy, màu nước suối và các dấu hiệu bất thường như nứt đất, cây nghiêng.

Không di chuyển qua sông suối, đập tràn ngập sâu hoặc vớt gỗ, củi, đánh bắt cá trong thời điểm dòng chảy xiết.