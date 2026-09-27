Xã Diên Khánh ra mắt mô hình điểm “Chi hội cựu chiến binh 4 không về ma túy”

Sáng 27-9, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Diên Khánh phối hợp với Chi hội CCB thôn Phú Ân Nam 1 tổ chức lễ ra mắt mô hình điểm “Chi hội CCB 4 không về ma túy”, gắn với phong trào xây dựng địa bàn không ma túy giai đoạn 2025 - 2030.

Ra mắt Ban điều hành mô hình “Chi hội cựu chiến binh 4 không về ma túy” thôn Phú Ân Nam 1.

Tại buổi lễ, Hội CCB xã Diên Khánh công bố quyết định thành lập mô hình và Ban điều hành gồm 5 thành viên. Ban điều hành mô hình thông qua quy chế hoạt động, xác định trách nhiệm của cán bộ, hội viên trong tuyên truyền, vận động, phòng ngừa và phối hợp với lực lượng chức năng trong công tác phòng, chống ma túy.

Ban điều hành ký cam kết thực hiện mô hình.

Tại lễ ra mắt, Ban điều hành ký cam kết thực hiện mô hình với 4 nội dung trọng tâm: Không vi phạm pháp luật về ma túy; không để ma túy xâm nhập gia đình và địa bàn dân cư; không bao che, dung túng, tiếp tay cho tội phạm và tệ nạn ma túy; không để phát sinh điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy. Mô hình nhằm phát huy vai trò gương mẫu, uy tín của cán bộ, hội viên CCB trong tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phòng, chống ma túy, góp phần xây dựng địa bàn Diên Khánh an toàn, lành mạnh.

Dịp này, Công an xã Diên Khánh phổ biến, hướng dẫn cán bộ, hội viên về công tác phòng, chống ma túy và cơ chế phối hợp cung cấp thông tin với lực lượng chức năng.