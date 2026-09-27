Ra mắt 'ngôi nhà chung' của hướng dẫn viên du lịch Quảng Ngãi

Ban Chấp hành lâm thời Chi hội Hướng dẫn viên Du lịch Quảng Ngãi nhận Quyết định bổ nhiệm

Chiều 27.9, Hiệp hội Du lịch tỉnh tổ chức Lễ ra mắt Chi hội Hướng dẫn viên Du lịch lâm thời Quảng Ngãi với sự tham dự của đại diện Sở VHTTDL tỉnh, Hiệp hội Du lịch tỉnh, các doanh nghiệp lữ hành cùng đông đảo hướng dẫn viên trên địa bàn.

Theo Quyết định số 50/QĐ-HHDL ngày 27.9.2026 của Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Ngãi, Ban Chấp hành lâm thời Chi hội gồm 9 thành viên. Ông Nguyễn Bảo Sơn giữ chức Chủ tịch Chi hội lâm thời.

Ban Chấp hành lâm thời có trách nhiệm tổ chức, điều hành hoạt động của Chi hội theo Điều lệ Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Ngãi và Quy chế Hướng dẫn viên Du lịch Việt Nam. Chi hội hướng đến xây dựng môi trường nghề nghiệp để đội ngũ hướng dẫn viên giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong công việc, qua đó nâng cao chất lượng phục vụ du khách.

Sau lễ ra mắt, Chi hội Hướng dẫn viên Du lịch lâm thời Quảng Ngãi sẽ tiếp tục hoàn thiện các điều kiện cần thiết, tiến tới tổ chức Đại hội Chi hội Hướng dẫn viên Du lịch Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kì 2026-2030.

Ông Nguyễn Bảo Sơn, Chủ tịch Chi hội Hướng dẫn viên Du lịch lâm thời Quảng Ngãi, phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Bảo Sơn cho biết, Ban Chấp hành lâm thời xác định xây dựng Chi hội trở thành “ngôi nhà chung” của đội ngũ hướng dẫn viên, là nơi hội viên được kết nối, chia sẻ và hỗ trợ trong hoạt động nghề nghiệp.

Trong thời gian tới, Chi hội tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: tăng cường kết nối, hỗ trợ hội viên; tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kĩ năng nghề nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số; chủ động kết nối với các doanh nghiệp lữ hành nhằm mở rộng cơ hội hợp tác, việc làm và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hướng dẫn viên.

Trong khuôn khổ lễ ra mắt, tọa đàm với chủ đề “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hướng dẫn viên du lịch Quảng Ngãi trong kỉ nguyên số” được tổ chức, tập trung trao đổi về ứng dụng công nghệ, nâng cao kĩ năng và thích ứng với những yêu cầu mới của hoạt động hướng dẫn du lịch.

Ông Phan Long, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Ngãi phát biểu

Theo đại diện Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Ngãi, việc tập hợp đội ngũ hướng dẫn viên trong một tổ chức nghề nghiệp sẽ tạo môi trường sinh hoạt, trao đổi và hỗ trợ thiết thực, góp phần cung ứng nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch của tỉnh.

Chi hội Hướng dẫn viên Du lịch lâm thời Quảng Ngãi kí kết biên bản ghi nhớ với các doanh nghiệp lữ hành

Hướng dẫn viên có vai trò quan trọng trong việc tạo dựng hình ảnh điểm đến và trực tiếp truyền tải những giá trị văn hóa, lịch sử, cảnh quan của Quảng Ngãi đến du khách. Vì vậy, việc nâng cao nghiệp vụ, ý thức trách nhiệm và chất lượng phục vụ của đội ngũ hướng dẫn viên là yêu cầu cần thiết trong quá trình phát triển du lịch.

Đại biểu, Ban Chấp hành và hội viên chụp ảnh lưu niệm tại lễ ra mắt

Tại lễ ra mắt, Chi hội Hướng dẫn viên Du lịch lâm thời Quảng Ngãi cũng tổ chức kí kết biên bản ghi nhớ với một số doanh nghiệp lữ hành. Hoạt động này góp phần tăng cường liên kết giữa hướng dẫn viên và doanh nghiệp, mở rộng cơ hội hợp tác, việc làm cho hội viên, đồng thời tạo thêm nguồn lực để nâng cao chất lượng phục vụ du khách.