Cà Mau: Sao vuông giúp dân thu hoạch lúa

Tại gia đình ông Trần Văn Tợ, ngụ ấp Nhà Máy B, khoảng 15 công đất lúa đang trong giai đoạn chín rộ, chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch thì gặp mưa lớn, nước dâng cao, khiến toàn bộ diện tích bị ngập sâu. Trước nguy cơ lúa đổ ngã, hư hỏng, nảy mầm nếu không được thu hoạch kịp thời, cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng triển khai lực lượng, phối hợp với gia đình tổ chức thu hoạch.

Dầm mình trong nước, chiến sĩ dân quân xã Khánh Hưng (Bộ CHQS tỉnh Cà Mau) bó từng khóm lúa, tranh thủ thời gian cứu những diện tích lúa đã chín.

Giữa cánh đồng ngập nước, những người lính không quản ngại bùn lầy, quần áo sũng nước, khẩn trương cắt, bó từng bó lúa rồi vận chuyển đến khu vực khô ráo. Người cắt, người gom, người vận chuyển; mỗi người một phần việc, tất cả đều tranh thủ từng giờ để đưa lúa ra khỏi vùng ngập.

Sự có mặt kịp thời của chiến sĩ dân quân góp phần giúp người dân xã Khánh Hưng giảm thiệt hại do mưa ngập, bảo vệ thành quả lao động.

Tại những khu vực máy gặt đập liên hợp không thể tiếp cận chiến sĩ dân quân trực tiếp xuống ruộng, thu hoạch lúa bằng phương pháp thủ công.

Đại úy Bùi Văn Mãi, Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Khánh Hưng (Bộ CHQS tỉnh Cà Mau), cho biết: “Ngay khi nắm được tình hình mưa lớn gây ngập diện tích lúa của người dân, Ban CHQS xã đã chủ động huy động lực lượng xuống địa bàn hỗ trợ. Chúng tôi xác định giúp dân trong lúc khó khăn là trách nhiệm của người quân nhân. Vì vậy, cán bộ, chiến sĩ đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, tranh thủ từng giờ để cùng gia đình thu hoạch, đưa lúa đến nơi an toàn, hạn chế thiệt hại”.