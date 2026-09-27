Khẩn trương khắc phục sạt lở đê bao tại Vĩnh Long

Sạt lở đê bao làm nước tràn vào gây ngập vườn cây ăn quả của người dân cồn Cái Gà, xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Nước tràn vào vườn cây, nhà dân

Theo Ủy ban nhân dân xã Chợ Lách, đoạn đê xảy ra sự cố sạt lở gồm tuyến đê kết hợp kè rọ đá dài hơn 50m và tuyến đê dự phòng bị vỡ hơn 30m. Nước từ sông tràn vào gây ngập hơn 20ha vườn cây ăn trái, cây giống, hoa kiểng; đồng thời làm ngập nhà ở của 20 trong tổng số 50 hộ dân sinh sống trong khu vực. Tổng giá trị thiệt hại bước đầu ước hơn 2 tỷ đồng.

Sau khi xảy ra sự cố, nhiều hộ dân tại cồn Cái Gà khẩn trương di chuyển tài sản, cây giống và vật dụng thiết yếu lên nơi cao. Tuy nhiên, do nước tràn vào nhanh, nhiều diện tích cây trồng, ao cá và hoa kiểng bị ảnh hưởng.

Nước tràn vào vùng sản xuất cây ăn quả của người dân. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Gia đình ông Huỳnh Thanh Phương, là một trong những hộ chịu thiệt hại. Ông Phương cho biết: “Rạng sáng 27/9, nhiều hộ dân thông báo cho nhau biết tuyến đê chính bị sạt lở khiến nước tràn bên trong.

Gia đình tôi ngay lập tức di chuyển một số vật dụng cần thiết trong nhà lên vị trí cao để tránh thiệt hại. Tuy nhiên, ao cá hơn 500kg gần như bị thiệt hại hoàn toàn. Vườn nhãn vừa được xử lý ra hoa cũng bị ngập. Nếu tình trạng ngập kéo dài, vườn cây sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng, nhất là năng suất trong thời gian tới”.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Cường, người dân sinh sống tại cồn Cái Gà, cho biết nước tràn qua vị trí đê bị vỡ làm ngập hơn 2,5ha đất sản xuất của gia đình. Trong đó, vườn cây ăn trái nằm sát tuyến đê và diện tích sản xuất cây giống đều bị ngập nước.

Gia đình ông Huỳnh Thanh Phương phải di chuyển các vật dụng trong nhà lên cao để tránh thiệt hại. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Theo ông Cường, tuyến đê kết hợp kè rọ đá tại khu vực đầu cồn vừa được xây dựng và đưa vào sử dụng khoảng 2 tháng. Công trình hoàn thành giúp người dân yên tâm sản xuất, giảm lo ngại trước tình trạng triều cường và sạt lở. Vì vậy, khi tuyến đê xảy ra sự cố, người dân mong muốn ngành chức năng sớm khắc phục để bảo vệ khu vực sản xuất và đời sống.

Theo ông Cường, tình trạng khai thác cát trái phép trên sông, tại khu vực gần tuyến đê, vẫn còn diễn ra. Người dân đã nhiều lần kiến nghị cơ quan chức năng nhưng tình trạng này chưa được xử lý triệt để. Một số tàu hút cát hoạt động gần chân đê, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến độ ổn định của công trình, nhất là trong thời điểm triều cường dâng cao.

Ngay khi phát hiện sạt lở, Ủy ban nhân dân xã Chợ Lách cùng người dân đã huy động lực lượng và phương tiện khẩn trương xử lý sự cố.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Chợ Lách Trần Hữu Nghị cho biết: “Địa phương đang tập trung gia cố khu vực sạt lở, tôn cao bờ bao dự phòng, đồng thời tổ chức hỗ trợ người dân và rà soát, đánh giá đầy đủ mức độ thiệt hại.

Đồng thời, lắp đặt biển cảnh báo tại khu vực sạt lở trên sông, trên đất liền và các tuyến đường giao thông nhằm cảnh báo người dân, phương tiện, hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn. Lực lượng chức năng được bố trí thường xuyên theo dõi diễn biến sạt lở, triều cường, nhất là tại các khu vực cồn, ven sông và những vị trí xung yếu”.

Chủ động ứng phó sự cố sạt lở, bảo vệ sản xuất

Cùng với việc xử lý vị trí sạt lở, xã Chợ Lách khẩn trương gia cố, tôn cao tuyến bờ bao dự phòng trong khu vực nhằm chủ động ứng phó với triều cường trong những ngày tới. Các lực lượng được yêu cầu triển khai biện pháp gia cố tạm thời tại vị trí sạt lở, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản và hoạt động sản xuất của người dân.

Chính quyền địa phương tổ chức họp dân để bàn giải pháp ứng phó sạt lở. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Ngày 27/9, trực tiếp khảo sát khu vực sạt lở đê bao cồn Cái Gà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Châu Văn Hòa yêu cầu, lực lượng chức năng, chính quyền và người dân xã Chợ Lách khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục sự cố; đồng thời gia cố tuyến đê dự phòng nhằm ngăn triều cường tiếp tục tràn vào các khu vực sản xuất.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long yêu cầu triển khai ngay phương án đắp đê tạm, phấn đấu hoàn thành trong ngày 27/9, không để nước tiếp tục tràn vào gây ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống người dân. Cùng với đó, địa phương cần hỗ trợ người dân di chuyển hoa màu, cây giống, tài sản đến nơi an toàn; khẩn trương thống kê, xác định mức độ thiệt hại để có phương án hỗ trợ phù hợp.

Chính quyền địa phương huy động lực lượng ứng phó sạt lở. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Đối với khu vực xảy ra sạt lở, tỉnh yêu cầu địa phương tiếp tục khảo sát, đánh giá toàn diện hiện trạng, xác định nguyên nhân và mức độ nguy hiểm của tuyến đê để đề xuất giải pháp xử lý lâu dài. Trước mắt, phải bảo đảm an toàn cho người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do triều cường và sạt lở gây ra.

Việc sớm khắc phục sự cố tại cồn Cái Gà có ý nghĩa quan trọng, bởi đây là khu vực tập trung nhiều vườn cây ăn trái, cây giống và hoa kiểng, là sinh kế của đông đảo người dân. Trong điều kiện triều cường tiếp tục diễn biến phức tạp, việc chủ động bảo vệ hệ thống đê bao, thường xuyên kiểm tra các vị trí xung yếu và xử lý kịp thời những điểm có nguy cơ sạt lở là yêu cầu cấp thiết.

Các phương tiện, máy móc được huy động để nhanh chóng khắc phục sự cố sạt lở. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Trước mắt, chính quyền địa phương tiếp tục bố trí lực lượng túc trực tại khu vực xảy ra sự cố, theo dõi chặt chẽ diễn biến triều cường và mực nước; kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Mục tiêu cao nhất là nhanh chóng khống chế sự cố, không để nước tiếp tục xâm nhập, bảo vệ tài sản, vườn cây và ổn định đời sống người dân.