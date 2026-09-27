Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri Hà Nội trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI

Trong khuôn khổ chuyến công tác tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) khóa 81, tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada, các ngày từ ngày 20 đến ngày 27/9/2026, tại Hoa Kỳ và Canada, Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam do Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã có chuỗi hoạt động đối ngoại đa phương và song phương nổi bật.