Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri Hà Nội trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI
Chiều 27/9/2026, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội - Đơn vị bầu cử số 1 dự Hội nghị tiếp xúc cử tri các phường: Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Kim Liên, Láng, Cửa Nam và Văn Miếu-Quốc Tử Giám, trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-tiep-xuc-cu-tri-ha-noi-truoc-ky-hop-thu-hai-quoc-hoi-khoa-xvi-post1138610.vnp