Bitcoin chạm mức cao nhất kể từ tháng 1/2026

ETF bitcoin giao ngay – yếu tố thay đổi cuộc chơi trên thị trường tiền số. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo dữ liệu từ công ty cung cấp dữ liệu CoinMetrics, bitcoin đã chạm ngưỡng 85.229 USD/BTC trong ngày 21/9.

Các nhà đầu tư đang đánh giá xem liệu giai đoạn giá tài sản kỹ thuật số sụt giảm, bắt đầu sau khi bitcoin đạt mức cao kỷ lục hơn 126.000 USD/BTC vào tháng 10/2025, đã kết thúc hay chưa. Ông Matt Hougan, Giám đốc đầu tư tại công ty quản lý quỹ chỉ số tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới Bitwise, cho rằng thị trường đã trải qua giai đoạn sụt giảm, nhưng các yếu tố nền tảng lại khởi sắc như số lượng giao dịch trên các mạng lưới blockchain và sự tham gia của các công ty lớn như BlackRock gia tăng.

Mặc dù bitcoin vẫn giảm giá tính từ đầu năm đến nay, nhưng đã tăng hơn 7% trong 5 ngày qua và gần 35% trong 3 tháng qua. Tuy nhiên, giá hiện tại của bitcoin vẫn còn cách khá xa mức đỉnh kỷ lục.

Trong một báo cáo công bố ngày 20/9, các chuyên gia phân tích tại ngân hàng đầu tư và công ty dịch vụ tài chính toàn cầu của Mỹ BTIG cho biết những người đầu cơ giá lên có thể nhắm tới việc bitcoin hướng tới mức 90.000 USD/BTC./.