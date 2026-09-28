Khối ngoại giảm bán ròng, giải ngân mạnh vào BSR và nhóm năng lượng

Thị trường chứng khoán tiếp tục giao dịch thận trọng khi VN-Index chưa thể lấy lại vùng 1.800 điểm. Kết phiên 28/9, chỉ số giảm 4,43 điểm, tương đương 0,25%, xuống 1.780,68 điểm, tiếp tục nằm dưới vùng kháng cự tương ứng đường giá trung bình 200 phiên.

Trong bối cảnh này, nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì trạng thái bán ròng. Tổng giá trị bán ròng trên 3 sàn đạt khoảng 220 tỷ đồng. Mức rút vốn đã giảm so với những phiên trước, nhưng chuỗi bán ròng của khối ngoại vẫn chưa chấm dứt.

Điểm đáng chú ý nằm ở cơ cấu giao dịch khi áp lực bán tập trung khá mạnh vào nhóm tài chính. VPB dẫn đầu với giá trị bán ròng gần 200 tỷ đồng, bỏ khá xa các cổ phiếu còn lại. BVH đứng kế tiếp với 113,79 tỷ đồng.

CTG bị bán ròng 73,36 tỷ đồng, HDB bị bán ròng 56,52 tỷ đồng và ACB bị bán ròng 44,48 tỷ đồng. Như vậy, các cổ phiếu VPB, CTG, HDB và ACB đã bị rút ròng khoảng 374 tỷ đồng. TCB và MSB không còn trong danh sách dẫn đầu chiều bán của phiên này, cho thấy lựa chọn trong chính nhóm ngân hàng cũng có sự thay đổi qua từng phiên.

PNJ đáng chú ý khi bị khối ngoại bán ròng 59 tỷ đồng, đồng thời giá cổ phiếu trong phiên giảm 6,97%. HPG cũng bị bán ròng 34,31 tỷ đồng.

Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng trong phiên 28/9. Nguồn: Dstock

Ở chiều ngược lại, dòng vốn ngoại hướng nhiều hơn tới nhóm dầu khí - năng lượng. BSR được mua ròng mạnh nhất với 52,58 tỷ đồng và đóng cửa tăng 6,58%. DCM được giải ngân 48,03 tỷ đồng, tăng 2,62%; PVS được mua ròng 41,9 tỷ đồng, tăng 5,7%. GAS cũng được mua ròng hơn 25 tỷ đồng, tăng 3,73%.

Ngoài nhóm này, STB được mua ròng 38,98 tỷ đồng; GEX và DGW cùng được giải ngân hơn 30 tỷ đồng. VPL, TPB và MSR cũng nằm trong nhóm mua ròng.

Diễn biến phiên 28/9 cho thấy hai trạng thái song song của dòng vốn ngoại. Quy mô bán ròng toàn thị trường đang hạ xuống, nhưng dòng vốn chưa thực sự đảo chiều khi lực bán vẫn khá tập trung tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm tài chính. Trong khi đó, chiều mua mang tính chọn lọc hơn và dịch chuyển đáng kể sang nhóm dầu khí - năng lượng, nơi nhiều cổ phiếu đồng thời ghi nhận mức tăng giá tích cực./.