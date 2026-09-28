Giá đồng giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 1 tuần

Đồng được sản xuất tại nhà máy ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Giá đồng kỳ hạn 3 tháng chuẩn trên Sàn giao dịch kim loại London giảm xuống 14.389,50 USD/tấn, mức thấp nhất kể từ ngày 17 tháng 9 và là đợt giảm mạnh nhất kể từ ngày 14/9.

Trong khi đó, hợp đồng đồng được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải giảm 0,70%, đóng cửa ở mức 109.440 nhân dân tệ (16.297,11 USD)/tấn. Trước đó, giá đã giảm tới 0,91%, mức giảm mạnh nhất kể từ ngày 15/9, xuống 109.210 nhân dân tệ/tấn, mức thấp nhất trong 10 ngày.

Giá dầu thô Brent tăng hơn 2% trong phiên này, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt xung đột, một diễn biến tiếp tục gây lo ngại về khả năng gián đoạn dòng chảy dầu qua tuyến đường thủy huyết mạch này.

Đồng USD dao động gần mức cao nhất trong 2 tháng. Đồng USD mạnh hơn khiến các kim loại được định giá bằng đồng tiền này trở nên đắt hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Theo Jinrui Futures, công ty môi giới hợp đồng kỳ hạn của Trung Quốc, các nhà sản xuất sử dụng nguyên liệu là đồng dự kiến sẽ tăng cường dự trữ hàng trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 7 ngày của Trung Quốc trong tuần này. Tuy nhiên, mức chênh lệch giá giao ngay tại thị trường nội địa Trung Quốc so với giá tham chiếu trên sàn giao dịch kỳ hạn ở mức cao cùng giá đồng đắt đỏ có thể kìm hãm nhu cầu.

Tính đến ngày 24/9, ngay trước kỳ nghỉ lễ Trung Thu, mức chênh lệch giá đồng nội địa tại Trung Quốc ở mức 1.315 nhân dân tệ/tấn, thấp hơn một chút so với mức đỉnh 1.375 nhân dân tệ vào trước đó trong tuần.