Biểu tượng màn ảnh thay đổi khó nhận ra

Theo Entertainment Weekly, mới đây, tài tử Nicolas Cage (62 tuổi) cùng bà xã Riko Shibata đã trở thành tâm điểm tại đêm khai mạc Bảo tàng Nghệ thuật Tự sự Lucas (Los Angeles, Mỹ).

Biểu tượng điện ảnh Hollywood diện blazer xanh navy, sơ mi trắng và kính râm đen, gây bất ngờ khi rũ bỏ mái tóc nâu sẫm thương hiệu để xuất hiện với mái tóc và bộ râu bạc trắng.

Nicolas Cage và vợ tại sự kiện tối 19/9. Ảnh: FilmMagic.

Sự lột xác này diễn ra đột ngột bởi chỉ vài tháng trước, tại giải Pickleball "Smash for Good" hồi tháng 6, nam tài tử vẫn giữ màu tóc quen thuộc. Giới quan sát nhận định diện mạo mới nhiều khả năng là tạo hình cho Lords of War - phần tiếp theo của tác phẩm tâm lý tội phạm năm 2005.

Các dự án sắp ra mắt khác của ông như phim tiểu sử Madden (18/11) và phim hài điệp viên Fortitude đều đã đóng máy với tạo hình tóc tối màu, trong khi Spider-Man: Beyond the Spider-Verse (2027) chỉ yêu cầu lồng tiếng.

Đồng hành cùng nam diễn viên trên thảm đỏ là Riko Shibata, người vợ kết hôn năm 2021. Hai người đón con gái August vào tháng 9/2022.

Riko Shibata là người vợ thứ năm của Nicolas Cage. Shibata gặp tài tử tại Shiga, Nhật Bản năm 2019 khi ông tới đây quay phim Prisoners of the Ghostland. Hai người bắt đầu hẹn hò vào năm sau đó nhưng phải yêu xa do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Tháng 8/2020, Cage cầu hôn Riko qua FaceTime. Hiện, vợ chồng tài tử có cuộc sống kín tiếng ở Las Vegas, bang Nevada.

Ảnh: Xinhua

Nicolas Cage là một trong những tài tử có tầm ảnh hưởng lớn tại Hollywood với sự nghiệp trải dài hơn 4 thập kỷ. Là cháu ruột của đạo diễn huyền thoại Francis Ford Coppola, ông chủ động đổi nghệ danh sang Cage để độc lập khẳng định tài năng thực lực.

Ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp cuối thập niên 1990, Nicolas Cage là một trong những ngôi sao đắt giá nhất Hollywood với loạt bom tấn như The Rock, Con Air, Face/Off hay National Treasure. Tuy nhiên, thay vì chọn công thức an toàn, ông luôn ưu tiên những vai diễn khác biệt để thử thách giới hạn cảm xúc và làm mới bản thân.

Với Nicolas Cage, điện ảnh không chỉ xoay quanh hình tượng anh hùng hay phản diện, mà là cơ hội để khám phá nhiều sắc thái nhân vật khác nhau. Chính tư duy ấy giúp ông tiếp tục duy trì sức hút suốt nhiều thập niên.

Dù vậy, Nicolas Cage từng trải qua giai đoạn trầm lắng trước khi ghi nhận sự phục hồi ngoạn mục về chuyên môn trong những năm gần đây. Nhờ thành công từ các tác phẩm được giới chuyên môn đánh giá cao như Pig (2021), The Unbearable Weight of Massive Talent (2022) hay Longlegs (2024), tài tử 62 tuổi tiếp tục củng cố vị thế biểu tượng độc bản tại điện ảnh thế giới.