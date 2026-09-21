Bị phạt vì vạ miệng trên mạng

Bà Y.P làm việc với cơ quan Công an.

Công an xã Dục Nông đã xác minh hành vi của bà Y.P có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật về cung cấp, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội. Qua làm việc với cơ quan Công an, bà Y.P thừa nhận hành vi vi phạm, đồng thời cam kết không tái phạm. Công an xã Dục Nông đã lập hồ sơ, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 12,5 triệu đồng đối với bà Y.P về hành vi: “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.