Hải Phòng: Bắt quả tang nhóm đối tượng sử dụng ma túy trên sông

Lúc 20 giờ 30 phút ngày 19.9.2026, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về một nhóm người có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy trên một chiếc thuyền máy neo đậu trên sông Đá Bạch thuộc Tổ dân phố Giá, phường Bạch Đằng, Công an phường Bạch Đằng và Trạm Cảnh sát đường thủy Bạch Đằng (Phòng Cảnh sát giao thông) tiến hành kiểm tra, xác minh.

Hiện trường vụ việc. Ảnh CACC

Tại thời điểm kiểm tra, trên thuyền có đối tượng Đỗ Văn Quang, SN 1991, đăng ký thường trú tại thôn Niêm Ngoại, xã Việt Khê (Hải Phòng).

Qua đấu tranh, khai thác nhanh, đối tượng Quang khai nhận vừa thực hiện hành vi sử dụng trái phép chất ma túy cùng các đối tượng Trịnh Xuân Tùng, SN 1984, Nguyễn Văn Bình, SN 1988 và Bùi Văn Hiến, SN 1988, hiện đều cư trú tại xã Việt Khê, TP. Hải Phòng.

Tang vật tạm giữ gồm 1 bộ đồ sử dụng ma túy đá có gắn nỏ thủy tinh, bên trong nỏ bám dính chất tinh thể màu xám (nghi chất ma túy đá) và các tang vật liên quan khác.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an phường Bạch Đằng tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.