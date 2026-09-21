Lợi dụng mác nhân viên ngân hàng, vẽ kịch bản 'rút sổ đỏ' lừa chiếm đoạt 3,6 tỷ đồng

Theo kết quả điều tra ban đầu, cuối tháng 12/2025, khi đang làm nhân viên tín dụng tại một ngân hàng trên đường Nguyễn Văn Linh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng, do cần tiền trả nợ cá nhân, Hoa đưa ra thông tin gian dối về việc mượn tiền để tất toán khoản vay ngân hàng, rút Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đang thế chấp để bán, sau đó sẽ hoàn trả tiền cho người cho vay.

Đối tượng Trần Thị Cẩm Hoa - Ảnh: Công an TP Đà Nẵng.

Tin tưởng thông tin này, trong các ngày 29 và 30/12/2025, bà H.T.D. (trú tại phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) đã chuyển cho Hoa tổng cộng 3,63 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền, Hoa không thực hiện như cam kết mà sử dụng toàn bộ số tiền để trả các khoản nợ cá nhân. Sau đó, Hoa chỉ trả lại cho bà D. hơn 1,249 tỷ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Cẩm Hoa về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hiện Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.