Người phụ nữ bị phạt 12,5 triệu đồng vì xúc phạm người khác trên mạng xã hội

Công an làm việc với bà N.T.T. Ảnh: CACC

Ngày 21/9, Công an xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N.T.T. (SN 1989) số tiền 12,5 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Trước đó, Công an xã Đức Cơ tiếp nhận đơn trình báo của bà P.T.H. (SN 1979, trú cùng xã) về việc bị đăng tải nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm trên mạng xã hội. Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, Công an xã Đức Cơ khẩn trương xác minh, thu thập tài liệu và làm rõ vụ việc.

Làm việc với cơ quan Công an, N.T.T. thừa nhận hành vi vi phạm và cho biết nguyên nhân xuất phát từ bức xúc cá nhân, thiếu kiềm chế trong quá trình sử dụng mạng xã hội.

Sau khi được tuyên truyền, giải thích các quy định pháp luật và phân tích những hệ lụy từ việc đăng tải nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác trên không gian mạng, N.T.T. đã gỡ bỏ bài viết, gặp mặt xin lỗi gia đình chị P.T.H. và cam kết không tái phạm.

Công an khuyến cáo người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội, không đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật hoặc nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân. Các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng sẽ bị xử lý theo quy định.