Chủ động kỹ năng phòng cháy chữa cháy trong trường học

Nghi ngờ con gái bị người lạ trên mạng xã hội dụ dỗ đi làm tại địa phương khác, người cha đã trình báo công an. Khi bé gái và bạn chuẩn bị lên xe khách rời khỏi địa phương đã được công an tiếp cận và đưa về nhà an toàn.