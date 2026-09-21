Chủ động kỹ năng phòng cháy chữa cháy trong trường học
Không chỉ biết cách sử dụng bình chữa cháy, giáo viên còn cần nắm được quy trình báo động, hướng dẫn học sinh thoát nạn, xử lý khi có người mắc kẹt và phối hợp với lực lượng chuyên nghiệp. Đây cũng là những nội dung được Đội CC&CNCH khu vực số 11 trực tiếp hướng dẫn cho khoảng 100 cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học và THCS FPT Cầu Giấy trong buổi tuyên truyền, thực tập phương án PCCC và CNCH.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/chu-dong-ky-nang-phong-chay-chua-chay-trong-truong-hoc-418702.htm