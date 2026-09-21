Cặp song sinh đánh bạc bằng tiền bán dữ liệu cá nhân của nhiều người

Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đơn vị vừa khởi tố hai anh em song sinh về hành vi thu thập, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân trên không gian mạng và đánh bạc.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu mua bán trái phép thông tin, dữ liệu cá nhân và tham gia đánh bạc trên mạng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, hai đơn vị của Công an tỉnh Đắk Lắk là Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp xác minh.

Ngay sau đó triệu tập 2 đối tượng là anh em ruột gồm Nguyễn Hưng Trung Phương và Nguyễn Hưng Nam Phương (cùng sinh năm 1993, trú tại phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) lên làm việc. Đồng thời, kiểm tra các thiết bị điện tử và thu giữ 2 điện thoại di động, 1 bộ máy tính để bàn của các đối tượng. Kết quả trích xuất phát hiện khoảng 120 triệu dữ liệu cá nhân liên quan đến nhiều tỉnh, thành, cơ quan, doanh nghiệp trên cả nước.

Số dữ liệu trên thuộc nhiều lĩnh vực như tín dụng, ngân hàng, viễn thông, y tế, cán bộ, công chức, hộ kinh doanh và doanh nghiệp gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, số căn cước công dân, địa chỉ, số điện thoại, chức vụ, nghề nghiệp...

Anh em Nguyễn Hưng Trung Phương và Nguyễn Hưng Nam Phương làm việc tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk.

Theo kết quả điều tra, hàng loạt dữ liệu thu thập trái phép đã được Nguyễn Hưng Trung Phương sàng lọc, phân tích, phân loại và rao bán cho người có nhu cầu để thu lợi bất chính. Để che giấu hoạt động trái pháp luật, đối tượng sử dụng các tài khoản Telegram, Facebook ẩn danh và tài khoản ngân hàng không chính chủ để giao dịch.

Toàn bộ số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động mua bán dữ liệu cá nhân đã được các đối tượng sử dụng để đánh bạc.

Từ kết quả điều tra bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố Nguyễn Hưng Trung Phương về tội "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông" và tội "Đánh bạc"; khởi tố Nguyễn Hưng Nam Phương về tội "Đánh bạc".