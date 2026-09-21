Khởi tố nguyên Kế toán trưởng về tội Tham ô tài sản

Ngày 21/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã khởi tố bị can, khám xét và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Kỳ Trí (SN 1983, trú ấp Trung Thành, xã An Châu, tỉnh An Giang) để điều tra về tội “Tham ô tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian từ năm 2024 đến năm 2025, do kinh doanh thua lỗ và nợ nần nhiều người, Nguyễn Kỳ Trí, nguyên kế toán trưởng Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Long Xuyên, đã tự ý rút gần 1,6 tỉ đồng của đơn vị.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tống đạt Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Kỳ Trí. (Ảnh: CA tỉnh An Giang).

Số tiền này được Trí sử dụng để trả nợ, tiêu xài cá nhân và mua vật liệu xây dựng phục vụ các công trình dân sinh do Trí thi công.

Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Long Xuyên hiện đã được tổ chức lại thành Ban Quản lý dự án Khu vực I, tỉnh An Giang.

Vụ án đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.