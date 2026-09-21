Nhân viên ngân hàng chiếm đoạt gần 2 tỷ của khách hàng

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an Tp. Đà Nẵng vừa khởi tố, bắt tạm giam một nhân viên ngân hàng, để điều tra hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan CSĐT Công an Tp. Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Nguyễn Đặng Duy (ảnh CA)

Theo điều tra, Nguyễn Đặng Duy (SN 1999, trú xã Tiên Phước, Tp. Đà Nẵng) là nhân viên tại Phòng giao dịch Tiên Phước thuộc một ngân hàng trên địa bàn. Trong thời gian công tác, Duy quen biết bà V.T.T. (SN 1980, trú xã Tiên Phước) do có nhiều lần trực tiếp làm hồ sơ vay.

Từ cuối năm 2023, Duy nhiều lần mượn tiền của bà T. với lý do đáo hạn ngân hàng cho khách và thỏa thuận trả lãi cho bà T. 2.000 đồng/ngày/1 triệu đồng. Thời gian đầu, Duy sử dụng tiền đúng mục đích và hoàn trả đầy đủ nên tạo được sự tin tưởng với bà T.

Thời gian sau, Duy sử dụng tiền đem trả nợ, trả lãi và cho người khác vay. Mỗi khi bà T. yêu cầu lấy lại tiền, Duy lại xoay xở vay từ người khác để trả trong thời gian ngắn, rồi tiếp tục lấy lý do cần tiền đáo hạn ngân hàng để mượn lại.

Điển hình, ngày 19/8/2025, Duy vay của một đồng nghiệp 1,4 tỷ đồng để trả bà T. Ngay hôm sau, Duy tiếp tục lấy lý do cần tiền đáo hạn ngân hàng cho khách để mượn lại của bà T. 1,4 tỷ đồng vừa trả, rồi dùng số tiền này hoàn trả cho đồng nghiệp. Ngày 22/8/2025, Duy tiếp tục mượn bà T. 300 triệu đồng để “đáo hạn” nhưng thực tế sử dụng để trả nợ.

Từ ngày 23/6/2025 đến 19/1/2026, Duy nhiều lần viết giấy mượn tiền, đều ghi mục đích đáo hạn ngân hàng cho khách. Tuy nhiên, Duy sử dụng số tiền này để xoay vòng trả nợ, trả lãi các khoản vay, trả lãi cho người khác hoặc cho người khác vay lấy lãi.

Đến ngày 30/3/2026, Duy khai còn nợ bà T. tổng cộng 1,98 tỷ đồng và đến nay chưa khắc phục số tiền trên.