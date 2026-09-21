Phê chuẩn khởi tố 2 giám đốc về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'

Qua điều tra xác định, bị can Phong và Trường đều thành lập doanh nghiệp với nhiều ngành, nghề kinh doanh khác nhau nhưng thực tế không hoạt động theo các ngành, nghề đã đăng ký, chủ yếu thực hiện việc “chạy xin đầu tư dự án” và làm dịch vụ, môi giới giấy tờ nhà, đất.

Từ năm 2023, Trường trao đổi với Phong về việc có nhiều cá nhân, tổ chức có nhu cầu đăng ký đầu tư dự án trên các thửa đất nông nghiệp có diện tích lớn do nhà nước quản lý tại địa bàn huyện Giang Thành, huyện Kiên Lương và huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang (nay thuộc xã Giang Thành, xã Kiên Lương và xã Hòn Đất, tỉnh An Giang).

Trường bàn bạc với Phong về khả năng xin chủ trương thực hiện các dự án để ký hợp đồng dịch vụ, thu tiền. Phong cho Trường biết bản thân có mối quan hệ với chính quyền địa phương các cấp và có thể xin được chủ trương thực hiện dự án.

Từ trái qua phải, bị can Thái Huy Phong và bị can Trần Nhật Trường. (Ảnh: Ngọc Khuê)

Phong yêu cầu Trường trước khi ký hợp đồng phải gửi sơ đồ, bản vẽ các thửa đất để kiểm tra. Sau khi kiểm tra, Phong thông báo cho Trường biết các thửa đất có thể xin được chủ trương. Tin tưởng Phong, Trường đã ký hợp đồng dịch vụ với 8 bị hại để thực hiện việc “xin chủ trương đầu tư nhiều dự án liên quan đến việc thuê đất sản xuất nông nghiệp với diện tích lớn”.

Tuy nhiên, trên thực tế, cả Phong và Trường đều không có khả năng thực hiện các nội dung theo hợp đồng đã ký. Bằng thủ đoạn trên, hai bị can đã chiếm đoạt của 8 bị hại số tiền hơn 13 tỉ đồng, sau đó cùng nhau chia tiền, sử dụng vào mục đích cá nhân

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng xử lý theo quy định pháp luật.