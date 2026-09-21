Bóc gỡ đường dây cung cấp sim điện thoại cho nhóm tội phạm lừa đảo

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các đối tượng gồm: Trần Quốc Bảo (SN 1997, trú tại đường Đồng Lôi, phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên) và Lê Văn Kiên (SN 2003, trú tại xã Tượng Lĩnh, tỉnh Thanh Hóa; tạm trú tại Hòa Đình, Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và công tác vận động nhân dân, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hải Phòng phát hiện một số đối tượng cư trú trên địa bàn thành phố sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook, Telegram có hoạt động mua bán trái phép thông tin thuê bao viễn thông di động của người khác. Sau đó, các đối tượng bán cho các đối tượng người Việt Nam nhằm mục đích gọi điện đến người dân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trên cơ sở kết quả xác minh, đầu tháng 8/2026, Thiếu tướng Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Gia Lộc, TP Hải Phòng tiến hành kiểm tra cửa hàng sim, số đẹp Ngân Thơ ở 37, Nguyễn Hới, xã Gia Lộc. Quá trình kiểm tra, xác định chủ cửa hàng là Nguyễn Văn Thơ.

Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hải Phòng xác định đối tượng người mua sim điện thoại của Thơ là Bảo.

Từ thông tin thu thập được, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hải Phòng đã phối hợp với Công an phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên tiến hành kiểm tra số nhà 41/4, đường Đồng Lôi, phường Trần Lãm. Vào thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện Bảo đang có hành vi sử dụng nhiều thiết bị GSM Box (thiết bị đang cắm 32 thẻ sim điện thoại đã được đăng ký, kích hoạt thông tin thuê bao của người khác) kết nối với máy tính, phần mềm quản trị SIM, website, mạng Internet, tài khoản SIP/VoIP. Sau đó, cho các đối tượng khác (là các đối tượng lừa đảo) thuê để gọi điện trực tiếp đến người dân thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khi đối tượng đang hoạt động thì bị Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng phát hiện bắt giữ.

Tang vật cơ quan Công an thu giữ gồm 1 điện thoại Samsung Galaxy S24 màu xám đã qua sử dụng, 1 máy chủ, 8 thiết bị điện tử (GSM) có đặc điểm tương tự nhau của Trần Quốc Bảo; 1 điện thoại Iphone 17 Promax màu cam đã qua sử dụng của Kiên; các sim điện thoại đối tượng Bảo, Kiên sử dụng.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định, cuối năm 2025, Bảo lên mạng xã hội tìm cách thức kiếm tiền thông qua cung cấp dịch vụ gọi điện thoại di động từ thiết bị GSM (thiết bị dùng thẻ SIM di động để thực hiện gọi và nhận cuộc gọi qua mạng di động với chi phí thấp). Sau khi tìm hiểu được cách thức vận hành, tính toán các khoản đầu tư, đến tháng 3/2026, Bảo mua thiết bị GSM Gateway, mua sim điện thoại “rác” (sim điện thoại đã kích hoạt nhưng thông tin thuê bao của người khác) cắm vào các thiết bị GSM để sử dụng thử các tính năng, dịch vụ.

Trần Quốc Bảo và Lê Văn Kiên bị bắt giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Bảo đã bàn bạc với Kiên cùng thực hiện hành vi phạm tội. Các đối tượng thỏa thuận sẽ chung nhau tiền mua thiết bị… Sau khi khấu trừ đi các khoản tiền khác, số tiền thu được chia đều 50-50. Đối tượng Kiên có nhiệm vụ tìm kiếm những người có nhu cầu thuê dịch vụ gọi điện, Bảo có nhiệm vụ quản lý mảng kỹ thuật, vận hành. Sau khi thống nhất, đối tượng Bảo đã ứng tiền tìm mua máy tính, thuê người lập trình website để kết nối, điều khiển các thiết bị GSM, lắp đặt mạng Internet…

Khoảng tháng 4/2026, Bảo lắp đặt các thiết bị tại địa chỉ số 41/04 đường Đồng Lôi, phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên. Đối tượng sau đó thuê người xây dựng website, mua các thiết bị GSM đã qua sử dụng và tìm mua sim “rác” đã kích hoạt thông tin thuê bao trên mạng xã hội. Bảo cung cấp dịch vụ cho khách gọi đầu số bất kỳ với giá từ 1.400 đến 1.800 đồng/phút (chỉ gọi đi, không gọi được đến số điện thoại cắm vào thiết bị GSM). Khi có người đồng ý thuê dịch vụ thì chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của Bảo hoặc Kiên. Sau khi nhận được tiền, Bảo sẽ tạo tài khoản và cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu… Từ tài khoản này, người thuê dịch vụ sẽ tải ứng dụng PortSIP UC về điện thoại của mình, rồi đăng nhập các thông tin do Bảo cung cấp.

Sau đó, chỉ cần điện thoại có kết nối Internet người dùng ngồi tại bất kỳ đâu đều có thể gọi, khi đó số điện thoại hiển thị ở người nhận cuộc gọi là số bất kỳ trong các sim Bảo cắm vào thiết bị GSM. Khi hệ thống đi vào hoạt động, Bảo cấp cho Kiên 1 tài khoản admin của hệ thống để theo dõi nghe lại nội dung ghi âm cuộc gọi.

Đến giữa tháng 5/2026, có khách liên hệ phản ánh cuộc gọi chập chờn nhờ kiểm tra lại ghi âm cuộc gọi, Bảo và Kiên kiểm tra thì nghe được nội dung cuộc gọi liên quan đến nhân viên giao hàng, hoàn trả đơn hàng, giả danh Công an, nhân viên ngân hàng, điện lực… Vì tò mò, Kiên và Bảo tìm hiểu thì biết đối tượng thuê hệ thống của Kiên và Bảo sử dụng để lừa đảo trên không gian mạng. Tuy nhiên, do lợi nhuận nên Bảo và Kiên tiếp tục hoạt động.

Cơ quan điều tra đã xác minh làm rõ, ngày 6/8, đối tượng lừa đảo đã thuê hệ thống của Bảo và Kiên thực hiện gọi điện cho bà L.T.Q (SN 1950, trú tại tỉnh Hưng Yên) với nội dung giả danh Công an. Đối tượng lừa đảo nói rằng bà Q. liên quan đến vụ án ma túy, rửa tiền đặc biệt nghiêm trọng, yêu cầu bà này chuyển 60 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng đối tượng cung cấp để chiếm đoạt.

Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Quốc Bảo và Lê Văn Kiên về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hiện vụ án đang được Cơ quan Công an tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.