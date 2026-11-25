Lần gần nhất Garnacho thi đấu đã cách đây gần một tháng.

Alejandro Garnacho đang dần trở thành người thừa trong kế hoạch của Unai Emery tại Aston Villa. Cựu cầu thủ Manchester United có trận thứ ba liên tiếp và lần thứ năm ở mùa giải này bị loại hoàn toàn khỏi danh sách đăng ký. Đáng chú ý, tiền vệ người Argentina còn chưa có lần đá chính nào cho Villa tại các giải đấu chính thức kể từ khi gia nhập đội bóng.

Theo truyền thông Anh, Aston Villa sẵn sàng hạn chế thời gian thi đấu của Garnacho nếu phong độ không được cải thiện. Thậm chí, khả năng chấm dứt hợp đồng cho mượn cũng được đề cập. Đội bóng của Emery được cho là muốn tránh kích hoạt điều khoản mua đứt bắt buộc trị giá 43 triệu bảng, vốn phụ thuộc vào số lần ra sân của cầu thủ 22 tuổi.

Những thông tin này cho thấy tương lai của Garnacho tại Villa Park đang trở nên rất mong manh, bất chấp kỳ vọng ban đầu về một bản hợp đồng có thể tăng cường tốc độ và khả năng đột phá cho hàng công.

Tình cảnh của Garnacho càng đáng chú ý khi Aston Villa tiếp tục gây thất vọng với thất bại 0-1 trước Galatasaray tại Champions League. Đội bóng của Emery nhập cuộc thận trọng, tạo ra một số cơ hội nhưng không đủ sắc bén để chuyển hóa thành bàn thắng. John McGinn bỏ lỡ thời cơ sau sai lầm của thủ môn Ugurcan Cakir, trong khi hàng công Villa gặp nhiều khó khăn trước hệ thống phòng ngự của đội chủ nhà.

Aston Villa có phong độ trồi sụt.

Sau giờ nghỉ, trận đấu trở nên quyết liệt hơn nhưng bước ngoặt chỉ đến ở phút 77. Từ một quả phạt góc, Deniz Gul dũng cảm băng vào đánh đầu ghi bàn, bất chấp nỗ lực ngăn cản của Tyrone Mings. Aston Villa không thể tìm được bàn gỡ và phải rời Rams Park với hai bàn tay trắng.

Thất bại này khiến Villa trải qua trận thứ 6 liên tiếp không thắng, đồng thời đối diện nguy cơ rơi khỏi top 8.