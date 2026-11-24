Đông Nam Á có 3 cầu thủ được đề cử. Ảnh: Titan Sports.

Tạp chí thể thao Titan Sports (Trung Quốc) vừa công bố danh sách 30 đề cử cho giải thưởng Asian Golden Player 2026 (tiền thân là Best Footballer in Asia). Tiền đạo Nguyễn Xuân Son là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt bên cạnh các ngôi sao hàng đầu như Son Heung-min, Lee Kang-in hay Kim Min-jae.

Điểm nhấn lớn nhất của danh sách năm nay là sự vắng mặt của Ronaldo. Dù từng ba lần lọt vào top 4 kể từ khi gia nhập Al Nassr, siêu sao người Bồ Đào Nha không bị loại vì chuyên môn mà do điều lệ giải thay đổi.

Từ năm 2026, ban tổ chức chỉ xét duyệt các cầu thủ đủ tư cách khoác áo một đội tuyển quốc gia thuộc Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC), thay vì mở rộng cho cả ngoại binh đang thi đấu tại châu lục như trước. Quy định này khiến Ronaldo (Bồ Đào Nha) hay Sadio Mane (Senegal) lập tức mất suất.

Ngược lại, dù sinh ra tại Brazil, Nguyễn Xuân Son hoàn toàn đáp ứng tiêu chí nhờ đã nhập tịch và đủ điều kiện cống hiến cho đội tuyển Việt Nam. Tiền đạo 29 tuổi được vinh danh sau chuỗi phong độ bùng nổ từ tháng 9/2025 đến tháng 8/2026. Trong màu áo CLB Nam Định, anh ghi 6 bàn tại V.League, 2 bàn ở Cup Quốc gia và 7 bàn tại ASEAN Cup 2026, qua đó giành danh hiệu đồng Vua phá lưới đấu trường khu vực. Trước Xuân Son, Nguyễn Quang Hải là cầu thủ Việt Nam đầu tiên nhận đề cử này vào năm 2018.

Cần lưu ý, Quả bóng vàng châu Á do Titan Sports sáng lập từ năm 2013 và hợp tác cùng Hiệp hội Nhà báo Thể thao Quốc tế (AIPS) bình chọn, hoàn toàn độc lập với hệ thống giải thưởng của Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC).

Tại lễ trao giải AFC Awards 2026 diễn ra hôm 19/11, thủ thành Alireza Beiranvand đi vào lịch sử khi trở thành thủ môn đầu tiên giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất châu Á, còn Lee Kang-in nhận giải Cầu thủ quốc tế hay nhất năm.

Cuộc bình chọn này sẽ khép lại vào ngày 30/11 tới.