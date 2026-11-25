Rạng sáng 24-11 (giờ Việt Nam), tại Qatar, đội tuyển U.17 Việt Nam xuất sắc hòa U.17 New Zealand 3-3 tại lượt trận thứ 2 bảng G VCK U17 World Cup 2026. 3 lần bị đối thủ vượt lên dẫn trước, thầy trò huấn luyện viên (HLV) Roland vẫn kiên trì thi đấu và lần lượt có bàn gỡ nhờ công của Nguyễn Lực, Đại Nhân và Duy Khang. Sau trận đấu, nhà cầm quân người Brazil thừa nhận mục tiêu ban đầu của U.17 Việt Nam là giành chiến thắng. Dù vậy, ông vẫn ghi nhận nỗ lực của các học trò khi không bỏ cuộc và thi đấu đến những phút cuối để giành lại 1 điểm.

Các tuyển thủ U.17 Việt Nam mừng bàn thắng vào lưới U.17 New Zealand. Ảnh: VFF

Sau 2 lượt trận, đội tuyển U.17 Việt Nam giành 1 điểm, ghi được 5 bàn thắng. Theo HLV Roland, đó là thành quả từ sự nỗ lực của các cầu thủ. Bởi, ghi bàn ở sân chơi World Cup mang lại cảm xúc rất lớn và là bước ngoặt đánh dấu sự trưởng thành của từng cầu thủ.

Tại VCK U.17 World Cup 2026, U.17 Việt Nam chung bảng G với U.17 Bỉ, U.17 New Zealand và U.17 Mali. Trước các đối thủ được đánh giá cao hơn, nhưng các cầu thủ Việt Nam đã thi đấu với sự tự tin cao, cùng lối chơi quyết tâm đến cùng. Trước U.17 Bỉ, đội tuyển U.17 Việt Nam bất ngờ mở tỷ số từ sớm. Dù sau đó bị đối thủ ghi liền 3 bàn, thầy trò HLV Roland vẫn miệt mài tấn công, ghi thêm được 1 bàn thắng nữa, sau đó thua sát nút đối thủ 2-3. Trước U.17 New Zealand, dù liên tiếp bị đối phương dẫn bàn, nhưng Nguyễn Lực và các đồng đội đã thi đấu đến giây phút cuối cùng để giành 1 điểm. Điểm chung ở 2 trận đấu trên là các cầu thủ Việt Nam đã phải đối đầu với các đối thủ có thể hình, thể lực vượt trội, nhưng bằng sự khéo léo, kỹ thuật và sự tự tin đã tạo nên những phút giây bùng nổ trên khán đài.

Ở VCK U.20 World Cup 2017, U.20 Việt Nam dù giành điểm số lịch sử nhưng đã kết thúc giải đấu mà không ghi được bàn thắng nào. Giờ đây, U.17 Việt Nam cũng đã giành được 1 điểm, nhưng để lại dấu ấn với 5 bàn thắng, trong đó có những pha lập công ở đẳng cấp cao. Dẫu biết lứa tuổi cũng như cấp độ giải đấu khác nhau nên sự so sánh trở nên khập khiễng, nhưng những gì mà lứa U.20 Việt Nam trước đây và U.17 Việt Nam hiện nay thể hiện ở sân chơi World Cup là một cú hích giá trị cho sự phát triển của bóng đá nước nhà. Sau VCK U.20 World Cup 2017, lứa cầu thủ tài năng Quang Hải, Văn Hậu, Đình Trọng, Đức Chinh... trở thành trụ cột để U.23 Việt Nam giành ngôi á quân giải U.23 châu Á 2018. Kế tiếp, lứa trẻ tài năng ấy đã đóng vai trò quan trọng trong thành tích vô địch AFF Cup 2018, giành huy chương vàng SEA Games 30 và SEA Games 31... Giờ đây trong đội hình U.17 Việt Nam tham dự VCK U.17 World Cup 2026 có những gương mặt tài năng nổi bật như Nguyễn Lực, Đại Nhân, Xuân Hòa, Sỹ Bách... mang đến nhiều hứa hẹn. Dẫu biết từ lứa trẻ đến cấp độ đội tuyển quốc gia là cả một hành trình rèn luyện, nỗ lực phía trước, nhưng dấu ấn mà các cầu thủ trẻ thể hiện ở sân chơi VCK U.17 World Cup 2026 là một lời khẳng định: Bóng đá Việt Nam có thể cạnh tranh với các đối thủ ở các sân chơi lớn nếu được đầu tư đúng hướng.

“Tự tin chơi bóng”, U.17 Việt Nam đã tạo nên những phút giây cảm hứng bằng sức mạnh của một tập thể đoàn kết, dám chơi và dám thể hiện mình ở VCK U.17 World Cup 2026. Toàn đội chơi sòng phẳng trước U.17 Bỉ, U.17 New Zealand và đang quyết tâm tạo nên bất ngờ trước U.17 Mali (diễn ra lúc 20 giờ ngày 26-11).