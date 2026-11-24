PSG tiếp đón AS Roma trên sân nhà Parc des Princes. (Ảnh: PSG)

Đây là thời điểm các đội bóng bắt đầu tăng tốc trong cuộc đua giành vị trí thuận lợi trên bảng xếp hạng, trong khi những cái tên ở nhóm cuối sẽ phải nỗ lực tìm kiếm điểm số nếu không muốn đối diện nguy cơ bị loại sau vòng phân hạng.

Real có giữ được mạch toàn thắng? Villa chờ thử thách trên đất Thổ

Loạt trận rạng sáng 25/11 được mở đầu bằng cuộc đối đầu giữa Galatasaray và Aston Villa trên sân Ali Sami Yen. Đây sẽ là thử thách không hề dễ dàng với đoàn quân của Unai Emery khi phải hành quân đến Thổ Nhĩ Kỳ, nơi bầu không khí cuồng nhiệt trên khán đài luôn tạo ra sức ép lớn cho các đội khách.

Đây là lần đầu tiên Galatasaray và Aston Villa chạm trán nhau ở một giải đấu chính thức. Tuy nhiên, Unai Emery lại có kinh nghiệm khi dẫn dắt các đội bóng hành quân đến Thổ Nhĩ Kỳ với thành tích 3 thắng, 1 hòa. Ở mùa giải trước, Aston Villa cũng từng giành chiến thắng 1-0 trên sân của Fenerbahce tại League Phase Europa League. Những kinh nghiệm đó sẽ là cơ sở để vị chiến lược gia người Tây Ban Nha chuẩn bị cho chuyến làm khách đầy khó khăn trước Galatasaray.

Vừa bị ngắt mạch toàn thắng từ đầu mùa sau trận thua 0-3 trên sân Nou Camp của Barcelona, liệu The Villans có nhanh chóng trở lại với chiến thắng hay ưu thế sân nhà sẽ giúp Cakir cùng các đồng đội giành điểm trước đối thủ đến từ nước Anh?

Một trận đấu đáng chú ý khác là cuộc tiếp đón PSV Eindhoven trên sân nhà của Real Madrid. Los Blancos đang có thành tích bất bại trước đối thủ với 3 chiến thắng và 4 trận hòa; PSV Eindhoven thắng 1 trận. Phong độ cao cùng ưu thế sân nhà liệu có giúp đoàn quân của José Mourinho kéo dài chuỗi trận toàn thắng từ đầu mùa?

Trái ngược với Aston Villa phải thi đấu trên sân khách, Manchester City và Arsenal sẽ bước vào lượt 5 với lợi thế sân nhà khi lần lượt tiếp đón Napoli và Borussia Dortmund.

Man City sẽ tái đấu với Napoli sau khi hai đội từng chạm trán nhau ở League Phase mùa trước. Khi đó, Napoli dưới sự dẫn dắt của Antonio Conte đã có màn trình diễn khá tốt trước Man City của Pep Guardiola, nhưng bước ngoặt đến sau tấm thẻ đỏ của Di Lorenzo. Đội bóng đến từ Naples phải chơi thiếu người và sau đó để thua 0-2 trước The Citizens.

Khoảng một năm sau, hai đội gặp lại nhau trong bối cảnh đã có những thay đổi trên băng ghế huấn luyện. Enzo Maresca dẫn dắt Man City, trong khi Max Allegri đang đảm nhiệm vai trò thuyền trưởng của Napoli. Đây cũng là màn trở lại mái nhà xưa của Kevin De Bruyne. Mùa trước là một kỷ niệm không vui với tiền vệ người Bỉ và liệu lần tái đấu này mọi chuyện có khác?

Arsenal sẽ được chơi trên sân nhà Arsenal Stadium để tiếp đón Dortmund sau 12 năm kể từ chiến thắng 2-0 trước đội bóng Vàng-Đen tại vòng bảng Champions League mùa 2014-2015. Khi đó, The Gunners được dẫn dắt bởi Arsene Wenger. Sau 12 năm, người học trò Mikel Arteta sẽ có dịp đối đầu với đội chủ sân Westfalen trong một cuộc chạm trán đáng chú ý tại League Phase.

Chỉ hơn kém nhau 1 điểm trên bảng xếp hạng và cùng có 3 chiến thắng từ đầu mùa, Arsenal và Dortmund hứa hẹn sẽ tạo nên một trận đấu hấp dẫn giữa hai đội bóng có tham vọng cạnh tranh vị trí cao. Cuộc đối đầu giữa Mikel Arteta và Nico Kovac cũng sẽ là điểm nhấn đáng chú ý.

Lịch thi đấu tuần 5 League Phase Champions League. (Ảnh: V.Sports Alpha)

Ngày trở về mái nhà xưa của Bruno, "Thiên Nga" hành quân đến đất Italia

Tâm điểm của loạt trận rạng sáng 26/11 gọi tên cuộc đối đầu giữa Sporting Lisbon và Manchester United trên sân José Alvalade. Đây là lần đầu tiên Bruno Fernandes trở lại mái nhà xưa sau khi chuyển đến đội chủ sân Old Trafford vào năm 2020.

Trong lịch sử, Sporting Lisbon và Manchester United đã có 4 lần chạm trán tại các giải đấu chính thức ở cấp câu lạc bộ, gồm 2 trận thuộc Cúp C2 châu Âu mùa 1963/64 và 2 trận tại Champions League mùa 2007/08. Ưu thế đang nghiêng về đại diện nước Anh với 3 chiến thắng, trong khi Sporting có 1 lần đánh bại đối thủ và hai đội chưa từng hòa nhau. Đáng chú ý, Sporting từng tạo nên màn ngược dòng ấn tượng trước Manchester United ở tứ kết Cup Winners' Cup mùa 1963/64 khi thắng 5-0 trên sân nhà, sau khi để thua 1-4 ở lượt đi.

Bruno Fernandes cũng có thể nhìn vào một tiền lệ đáng chú ý từ người đàn anh Cristiano Ronaldo, khi Cristiano Ronaldo từng đánh bại chính đội bóng cũ tại Champions League mùa 2007-2008, mùa giải Manchester United giành chức vô địch châu Âu.

Trong bối cảnh thành tích ở giải quốc nội đang không tốt, Manchester United sẽ cần một kết quả tích cực để cải thiện tình hình. Liệu trận đấu thứ hai của Mauricio Pochettino sau khi tiếp quản đội bóng có được mở đầu bằng chiến thắng hay Quỷ Đỏ sẽ tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng?

Inter Milan sẽ trở lại sân nhà Giuseppe Meazza để thi đấu với Stuttgart tại lượt 5 League Phase trong bối cảnh thiếu vắng đội trưởng Lautaro Martinez vì chấn thương. Nerazzurri chỉ kém Stuttgart 1 điểm và 1 bậc trên bảng xếp hạng League Phase.

Ở vòng trước, Stuttgart đã thua 0-2 trên sân của Galatasaray, trong khi Inter Milan dù không có Lautaro Martinez lẫn Bastoni vì những vấn đề khác nhau vẫn đánh bại Feyenoord 3-0 trên sân khách. Một chiến thắng sẽ giúp đội giành trọn 3 điểm tiến gần hơn tới vị trí trong top 8, khi cuộc cạnh tranh ở nhóm dẫn đầu đang ngày càng trở nên quyết liệt. Nửa xanh đen thành Milan hay Stuttgart sẽ giành trọn 3 điểm?

Một trận đấu khác cũng được nhiều người quan tâm là PSG tiếp đón AS Roma trên sân nhà Parc des Princes trong bối cảnh sứt mẻ lực lượng vì chấn thương. PSG vừa nhận tin Kvaratskhelia dính chấn thương dây chằng đầu gối ở lượt trận gặp Barcelona, trong khi Désiré Doué cũng phải nghỉ hết mùa sau chấn thương tương tự trong trận đấu với Nice tại vòng 11 Ligue 1. Những tổn thất này sẽ khiến Luis Enrique gặp khó khăn trong việc lựa chọn nhân sự và duy trì chiều sâu đội hình.

Đối thủ của họ, AS Roma vẫn đang bất bại từ đầu mùa tại giải quốc nội, nhưng đoàn quân của Gian Piero Gasperini lại có phong độ không tốt tại đấu trường châu lục khi mới chỉ có 4 điểm, xếp thứ 20 trên bảng xếp hạng League Phase và đã có 2 trận thua đều cùng kịch bản để đối thủ lội ngược dòng. Lúc này, Bầy Sói sẽ cần tận dụng cơ hội giành điểm khi đối thủ gặp vấn đề về nhân sự. Liệu Giallorossi sẽ gây bất ngờ tại kinh đô ánh sáng hay đội chủ nhà sẽ nối dài chuỗi trận toàn thắng?

Bên cạnh những cặp đấu kể trên, lượt 5 League Phase còn có những trận đấu đáng chú ý như Lille tiếp đón Bayern Munich hay Liverpool hành quân đến đất Bỉ làm khách trên sân của Club Brugge, hứa hẹn sẽ tạo nên nhiều diễn biến hấp dẫn và những biến động đáng chú ý trên bảng xếp hạng. Hãy cùng chờ xem những cái tên nào sẽ được nở nụ cười sau cùng và thứ hạng các đội bóng sẽ thay đổi ra sao sau lượt đấu này?

Toàn bộ các trận đấu thuộc lượt 5 League Phase UEFA Champions League sẽ được tường thuật trực tiếp trên TV360 cũng như các kênh sóng và nền tảng thuộc hệ sinh thái thể thao của VTVcab.