Senegal được CAS khôi phục chức vô địch AFCON 2025 sau khi kháng cáo thành công quyết định của CAF.

Ngày 24/11, CAS ra phán quyết nhất trí, công nhận Senegal là nhà vô địch Cúp bóng đá châu Phi (AFCON) 2025. Quyết định khép lại cuộc tranh chấp kéo dài hơn 10 tháng, sau khi đội bóng Tây Phi bị Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) tước danh hiệu dù thắng Morocco 1-0 trong trận chung kết.

Trận đấu diễn ra tại Rabat ngày 18/1 trở thành tâm điểm tranh cãi khi Senegal phản đối quyết định thổi phạt đền cho Morocco ở cuối thời gian thi đấu chính thức. Các cầu thủ Senegal rời sân khoảng 14 phút, khiến trận đấu bị gián đoạn.

Sau khi hai đội trở lại, trọng tài cho trận đấu tiếp tục. Brahim Diaz thực hiện không thành công quả phạt đền, trước khi Pape Gueye ghi bàn duy nhất trong hiệp phụ, giúp Senegal giành chiến thắng 1-0.

Tuy nhiên, ngày 17/3, Ban Kháng cáo CAF căn cứ Điều 84 trong quy định AFCON để xử Senegal thua 0-3 vì tự ý rời sân, đồng thời trao chức vô địch cho Morocco.

Không chấp nhận quyết định, Liên đoàn Bóng đá Senegal (FSF) kháng cáo lên CAS. Phía Senegal lập luận rằng trọng tài có toàn quyền quyết định việc tiếp tục hay kết thúc trận đấu. Một khi ông cho hai đội thi đấu trở lại và trận chung kết kết thúc bình thường, kết quả trên sân phải được công nhận.

Sau khi xem xét lập luận của các bên, CAS đứng về phía Senegal. Hội đồng trọng tài xác định việc tạm dừng hoặc cho trận đấu tiếp tục thuộc thẩm quyền chuyên môn của trọng tài. Khi cho bóng lăn trở lại, ông đã xác nhận hai đội đủ điều kiện và sẵn sàng thi đấu.

CAS cũng nhấn mạnh Điều 82 và 84 của quy định AFCON chỉ được áp dụng để xác định kết quả khi hành vi của một đội khiến trọng tài phải chấm dứt trận đấu vĩnh viễn. Trong trường hợp này, trận chung kết vẫn được hoàn tất nên việc xử Senegal thua 0-3 không có cơ sở.

Phán quyết đồng nghĩa Senegal được khôi phục chiến thắng 1-0 và danh hiệu vô địch AFCON 2025. Quyết định của Ban Kháng cáo CAF bị hủy bỏ, còn phán quyết trước đó của Ban Kỷ luật CAF được giữ nguyên.

Dù vậy, CAS lưu ý quyết định trả chức vô địch không đồng nghĩa xóa bỏ các án phạt riêng dành cho FSF, HLV Pape Thiaw và một số cầu thủ Senegal. Những vấn đề kỷ luật này đã được xử lý trong các thủ tục độc lập.

Sau nhiều tháng tranh chấp, Senegal cuối cùng giành lại danh hiệu mà họ từng nâng cao trên sân cỏ. Phán quyết cũng khẳng định nguyên tắc quan trọng trong bóng đá: quyết định chuyên môn thuộc thẩm quyền trọng tài, trong khi những vi phạm kỷ luật phải được xử lý theo quy trình riêng.