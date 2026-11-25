●Champions League

Real Madrid

5-1

PSV

Valverde 50’

Bellingham 60’

Mbappe 64’, 84’

Vinicius 87’

KẾT THÚC

Perisic 32’

Thống kê trận đấu

61%Kiểm soát bóng39%

24Sút10

9Sút trúng đích1

4Phạt góc1

3Thẻ vàng1

0Thẻ đỏ0

Kylian Mbappe lập cú đúp trong chiến thắng 5-1 của Real Madrid trước PSV Eindhoven trên sân Santiago de Bernabeu (Madrid, Tây Ban Nha) sáng 25/11 (giờ Việt Nam). Dù bị dẫn trước trong hiệp một, đoàn quân của huấn luyện viên Jose Mourinho vẫn tạo nên màn lội ngược dòng ấn tượng để duy trì thành tích toàn thắng tại Champions League (Cúp C1 châu Âu) mùa giải 2026-2027.

Trước cuộc đối đầu với PSV Eindhoven, Real Madrid đã thắng cả bốn lượt trận đầu tiên ở vòng phân hạng, thành tích ngang bằng với đương kim vô địch PSG.

Real Madrid thắng đậm PSV nhờ 5 bàn trong hiệp 2. (Ảnh: Reuters)

Thầy trò HLV Jose Mourinho sớm dồn ép đối thủ ngay sau tiếng còi khai cuộc. PSV Eindhoven chấp nhận lùi sâu phòng ngự trước sức tấn công mạnh mẽ của đội chủ nhà. Tuy nhiên, trong khi Kylian Mbappe và Arda Guler chưa tìm được sự ăn ý trong những pha phối hợp, hàng thủ Real Madrid lại mắc sai lầm. Aurelien Tchouameni vào bóng chậm và phạm lỗi với cầu thủ đối phương trong vòng cấm.

Sau khi tham khảo VAR, trọng tài quyết định cho đội khách hưởng phạt đền. Cầu thủ kỳ cựu Ivan Perisic đánh lừa thủ môn Thibaut Courtois trên chấm 11 m để mở tỷ số trận đấu. Trong những phút còn lại của hiệp một, Real Madrid nỗ lực tấn công nhưng không tìm được bàn gỡ và bước vào giờ nghỉ với thế bất lợi.

Sang hiệp hai, Real Madrid tiếp tục gia tăng sức ép và lần này những nỗ lực của đội chủ nhà được đền đáp. Phút 50, từ pha đánh gót điệu nghệ của Arda Guler, Federico Valverde tung cú sút uy lực gỡ hòa 1-1. Đây cũng là khởi đầu cho màn lội ngược dòng ấn tượng của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Phút 60, Jude Bellingham khống chế bóng khéo léo trước khi tung cú dứt điểm bằng má ngoài đẹp mắt, nâng tỷ số lên 2-1 cho Real Madrid.

Sau khi vượt lên dẫn trước, các học trò của HLV Jose Mourinho càng chơi tự tin và liên tiếp ghi thêm bàn thắng. Kylian Mbappe lập cú đúp, còn Vinicius Junior cũng điền tên mình lên bảng tỷ số, giúp Real Madrid giành chiến thắng chung cuộc 5-1.

Với kết quả này, Real Madrid trở thành đội bóng đầu tiên toàn thắng cả năm lượt trận đầu tiên ở vòng phân hạng UEFA Champions League 2026-2027. Rạng sáng 26/11, PSG - đội bóng còn lại có thành tích toàn thắng sau bốn lượt trận - sẽ đối đầu AS Roma.

Real Madrid

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

1

Thibaut Courtois

6,5

3

Éder Militão

↓

6,9

7

Vinícius Júnior

7,1

8

Federico Valverde

9,0

10

Kylian Mbappé

9,7

14

Aurélien Tchouaméni

▮

↓

6,3

15

Arda Güler

↓

8,2

17

Marc Cucurella

7,3

20

Bernardo Silva

6,4

22

Antonio Rüdiger

▮

↓

6,5

25

Yan Diomande

↓

8,2

DỰ BỊ VÀO SÂN

4

Dean Huijsen

↑

7,1

5

Jude Bellingham

↑

8,8

6

Eduardo Camavinga

▮

↑

6,6

16

Ibrahima Konaté

↑

6,6

21

Brahim Díaz

↑

PSV

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

32

Matěj Kovář

5,9

2

Lutsharel Geertruida

4,9

4

Armando Obispo

5,8

5

Ivan Perišić

↓

7,2

7

Ruben van Bommel

↓

6,0

8

Sergiño Dest

5,9

10

Paul Wanner

↓

6,1

18

Filip Kostić

▮

↓

6,2

20

Guus Til

6,2

21

Sven Mijnans

7,0

24

Kōdai Sano

↓

5,0

DỰ BỊ VÀO SÂN

3

Yarek Gąsiorowski

↑

6,2

6

Ryan Flamingo

↑

6,4

19

Esmir Bajraktarević

↑

6,0

31

Noah Fernandez

↑

6,5

35

Ayoni Santos

↑