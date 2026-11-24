Ở trận đấu diễn ra tối 23/11, Đội tuyển U17 Việt Nam đã ba lần bị dẫn trước nhưng đều nỗ lực gỡ hòa, qua đó khép lại trận đấu với tỷ số 3-3. Trong đó, tiền vệ Chu Ngọc Nguyễn Lực tiếp tục để lại dấu ấn khi ghi bàn ở phút 49 bằng cú sút phạt trực tiếp, sau khi đã lập công trong trận ra quân gặp Đội tuyển U17 Bỉ.

Đội tuyển U17 Việt Nam trong trận hòa 3-3 trước Đội tuyển U17 New Zealand tối 23/11.

Với pha lập công này, Nguyễn Lực trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên ghi được 2 bàn thắng tại một kỳ FIFA U17 World Cup. Tuy nhiên, tiền vệ này vẫn không giấu được sự tiếc nuối khi đội nhà chưa thể giành chiến thắng.

Nguyễn Lực chia sẻ: “Cảm xúc của em lúc này có chút tiếc nuối vì toàn đội chưa thể giành 3 điểm. Tuy nhiên, đây cũng là bài học kinh nghiệm quý giá trước những trận đấu tiếp theo. HLV đã nhắc nhở chúng em cần tự tin hơn, phối hợp nhuần nhuyễn những phương án đã chuẩn bị”.

Theo Nguyễn Lực, Đội tuyển U17 Việt Nam không quá lép vế về chuyên môn trước đối thủ, ngoại trừ sự khác biệt về thể hình. Tiền vệ này cho rằng toàn đội cần cải thiện sự tự tin, mạnh dạn kiểm soát bóng và chủ động triển khai lối chơi để chuẩn bị tốt hơn cho trận đấu với U17 Mali.

Trong khi đó, tiền đạo Lê Trọng Đại Nhân, người ghi bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 58, đánh giá cao tinh thần chiến đấu của các đồng đội. Cầu thủ thuộc biên chế CLB Thể Công Viettel cho biết, dù gặp bất lợi về thể hình trong một số tình huống cố định, Đội tuyển U17 Việt Nam vẫn không từ bỏ hy vọng và đã ba lần đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Trọng Đại Nhân chia sẻ: “Dù vậy, tinh thần chiến đấu của toàn đội hôm nay rất mạnh mẽ. Bằng chứng là chúng em đã ba lần gỡ hòa, chưa bao giờ từ bỏ hy vọng. Mục tiêu ban đầu là giành chiến thắng để tạo lợi thế cho trận đấu tiếp theo, nhưng toàn đội đã nỗ lực hết mình”.

Một trong những điểm nhấn của trận đấu là bàn thắng ấn định tỷ số 3-3 của Trương Nguyễn Duy Khang. Cầu thủ thuộc biên chế CLB PVF bày tỏ niềm hạnh phúc và tự hào khi được ghi bàn trong màu áo đội tuyển quốc gia, đặc biệt là khi nhìn thấy lá cờ Việt Nam trên sân đấu.

Duy Khang xúc động cho biết: “Em rất mệt, nhưng mỗi lần nhìn xuống lá cờ bên ngực áo, em lại nghĩ tất cả những nỗ lực đều dành cho đất nước. Chúng em cảm thấy mình có thể chạy thêm nữa, cống hiến nhiều hơn nữa”.

Sau hai lượt trận, Đội tuyển U17 Việt Nam có 1 điểm và sẽ bước vào trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp Đội tuyển U17 Mali ngày 26/11. Dù chưa đạt được kết quả như mong muốn nhưng tinh thần thi đấu kiên cường trước Đội tuyển U17 New Zealand là cơ sở để thầy trò HLV Cristiano Roland tiếp tục hướng tới một màn trình diễn tích cực ở lượt trận quyết định.

Ảnh: VFF