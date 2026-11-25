Vissel Kobe nhận thất bại đầu tiên sau bốn trận toàn thắng tại AFC Champions League Elite.

Trước trận đấu diễn ra tối 24/11, Vissel Kobe toàn thắng bốn lượt, dẫn đầu bảng với 12 điểm, còn CAHN có 4 điểm. Sau trận, đội bóng Nhật Bản vẫn giữ 12 điểm, còn đại diện Việt Nam nâng tổng điểm lên 7.

Kết quả không làm đảo lộn vị trí cạnh tranh của hai đội, nhưng cho thấy khoảng cách điểm số trước trận không phản ánh đúng thế trận tại Hàng Đẫy. CAHN chủ động hơn trong cách tấn công, còn Vissel không tìm được lời giải cho những pha bóng trực diện của chủ nhà.

CAHN khai thác khoảng trống giữa các tuyến

Vấn đề lớn nhất của Vissel Kobe nằm ở khu vực giữa hàng tiền vệ và hàng thủ. CAHN thường tìm cách đưa bóng nhanh qua trung lộ, sau đó khai thác khoảng trống phía sau các hậu vệ.

Khi tuyến giữa Vissel Kobe không kịp gây áp lực lên người cầm bóng, hàng thủ phải lùi sâu hoặc dâng lên trong thế bị động. Cả hai lựa chọn đều khiến đội khách dễ bị kéo giãn.

Tình huống phạt đền ở phút thứ 9 cho thấy CAHN có thể xuyên qua lớp phòng ngự đầu tiên. Đường chọc khe của Lê Phạm Thành Long đưa Stefan Mauk vào vùng cấm, buộc Kota Watanabe phạm lỗi.

Alan Grafite đá hỏng quả phạt đền, nhưng Vissel Kobe không khắc phục được vấn đề đã lộ ra. CAHN tiếp tục đưa bóng nhanh vào khu vực nguy hiểm, thay vì phải triển khai những đợt tấn công dài và phức tạp.

CAHN tung ra 19 cú sút, trong đó có 8 lần trúng đích tính đến phút 85.

Thống kê hiệp một phản ánh rõ ưu thế ấy. CAHN có 9 cú sút, 3 lần trúng đích, Vissel chỉ dứt điểm 2 lần và không có cú sút nào đi đúng hướng.

Chênh lệch này cho thấy đội chủ nhà thường xuyên tiếp cận được khung thành, còn Vissel Kobe gặp khó trong việc giữ bóng và đưa trận đấu ra khỏi khu vực phòng ngự. Bàn mở tỷ số của Mauk ở phút 45, sau đường chuyền xuyên tuyến của Grafite, là kết quả của áp lực đã được CAHN tạo ra từ trước.

CAHN cũng không phụ thuộc vào một phương án tấn công. Họ kết hợp các đường chuyền thẳng vào sau lưng hàng thủ với những pha lên bóng ở hai biên.

Bàn thắng thứ hai đến từ một quả tạt bên phải và tình huống Perea đánh đầu bồi sau khi thủ môn Vissel Kobe cản phá cú dứt điểm đầu tiên. Pha bóng ấy bộc lộ thêm hạn chế của đội khách: hàng thủ xử lý được cú đánh đầu ban đầu nhưng không kiểm soát bóng bật ra, để tiền đạo CAHN có cơ hội kết thúc lần nữa.

Xoay tua làm giảm kết nối, nhưng không phải nguyên nhân duy nhất

Vissel Kobe thay chín vị trí so với trận gặp Mito Hollyhock tại J.League hôm 20/11, tiền đạo Yoshinori Muto cũng vắng mặt vì chấn thương. Việc thay đổi nhiều nhân sự có thể ảnh hưởng đến sự ăn ý, nhất là trong cách các tuyến phối hợp khi mất bóng.

Những cầu thủ không thường xuyên đá cạnh nhau dễ chậm một nhịp trong việc dâng lên, lùi về hoặc bọc lót. Trước cách chơi nhanh và trực diện của CAHN, sự thiếu đồng bộ ấy càng dễ bị khai thác.

Đội bóng Nhật thay chín vị trí, nhưng sự thiếu kết nối không phải nguyên nhân duy nhất dẫn đến thất bại.

Tuy nhiên, xoay tua không thể là lời giải thích cho toàn bộ thất bại. Vissel Kobe vẫn có những cầu thủ giàu kinh nghiệm và đưa Yuya Osako, Yosuke Ideguchi vào sân ngay đầu hiệp hai.

Điều đáng nói là các điều chỉnh ấy không giúp đội bóng kiểm soát lại khu trung tuyến hay giảm sức ép lên hàng thủ. Vissel Kobe thiếu một phương án đủ rõ để làm chậm nhịp trận đấu và kéo CAHN ra khỏi vùng tấn công thuận lợi.

Bàn rút ngắn tỷ số của Erik ở phút 53 lẽ ra có thể tạo đà cho Vissel gây sức ép. Thế nhưng, đội khách không duy trì được áp lực đủ lâu.

CAHN lại tìm được đường chuyền vào sau lưng hàng thủ để Perea ghi bàn thứ hai, tái lập cách biệt hai bàn. Điểm yếu của Vissel Kobe không chỉ là để thủng lưới, mà còn nằm ở cách phản ứng sau mỗi biến cố. Họ không thể ổn định đội hình trước khi đối thủ tiếp tục tấn công.

Khả năng tấn công hạn chế cũng khiến Vissel Kobe khó sửa sai. Đến phút 85, CAHN có 19 cú sút, 8 lần trúng đích, còn Vissel Kobe chỉ có 9 cú sút và 2 lần đưa bóng đi đúng hướng.

Khi không tạo được sức ép ngược tương xứng, Vissel Kobe buộc phải chống đỡ nhiều hơn và để đội chủ nhà tiếp tục kiểm soát những khu vực quan trọng. Số lần dứt điểm của CAHN còn vượt mốc 20 trước khi trận đấu kết thúc.

Sau lượt trận thứ năm, Vissel có 12 điểm, còn CAHN nâng tổng điểm lên 7.

Trước chuyến làm khách tại Hà Nội, Vissel Kobe có bốn trận chính thức liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường, dù toàn thắng ở AFC Champions League Elite. Chuỗi kết quả ấy cho thấy phong độ tại giải châu lục phần nào che khuất những dấu hiệu thiếu ổn định.

CAHN tận dụng được bối cảnh đó, đồng thời khai thác chính xác những khoảng trống trong cách phòng ngự của đối thủ.

Vissel Kobe vẫn có 12 điểm sau năm lượt trận và tiếp tục nằm trong nhóm cạnh tranh ở bảng Đông; CAHN nâng tổng điểm lên 7. Nhưng trận thua tại Hàng Đẫy đặt ra vấn đề lớn hơn một kết quả: Vissel Kobe không kiểm soát được khoảng trống giữa các tuyến, bóng bật ra hay nhịp độ trận đấu.

CLB CAHN thắng vì duy trì được sức ép và liên tục đưa bóng đến những vị trí có thể dứt điểm. Trong khi đó, Vissel Kobe thất bại vì không ngăn được đối thủ lặp lại các phương án ấy.