Bền hành động, thấm lòng dân

Từ ý Ðảng đến thực tiễn sinh động

Bám sát thực tiễn đời sống, công tác dân vận được các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Cà Mau triển khai với quyết tâm cao, hành động quyết liệt. Từ đó, “Dân vận khéo” trở thành phong trào thi đua tiêu biểu, mang tính toàn dân, toàn diện và lan toả sâu rộng.

5 năm qua, phong trào “Dân vận khéo” tại Cà Mau ghi dấu ấn rõ nét với hơn 4 ngàn mô hình cấp cơ sở và hơn 1.800 mô hình cấp tỉnh. Tiêu biểu là việc chuyển đổi từ sản xuất truyền thống sang nông nghiệp hiện đại, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Thành công này không chỉ gia tăng giá trị nông sản mà còn lan toả tư duy sản xuất mới: khi khoa học - kỹ thuật được áp dụng hiệu quả cùng sự kiên trì của người dân, hoàn toàn có thể tạo ra những bứt phá vượt trội, đóng góp tích cực vào sự chuyển mình của quê hương.

Mô hình trồng dưa lưới công nghệ cao tại Xã Hồ Thị Kỷ, một trong những điển hình “Dân vận khéo” hiệu quả trong phát triển kinh tế, giúp nông dân nâng cao thu nhập và đổi mới tư duy sản xuất.

Không chỉ dừng lại ở đời sống dân sinh, "Dân vận khéo" còn lan toả mạnh mẽ trong khu vực công qua các mô hình “Chính quyền thân thiện”, “Ngày tạo lập công dân số”...

Chia sẻ về hiệu quả thực tiễn, chị Nguyễn Thị Kiều, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công Xã Hồ Thị Kỷ, cho biết: Nhờ gắn kết “Dân vận khéo” với chuyển đổi số và xây dựng chính quyền thân thiện, đơn vị đã tạo mã QR hướng dẫn người dân tự nộp hồ sơ trực tuyến qua điện thoại, giúp tỷ lệ tự nộp tăng vọt từ 10% lên khoảng 70%. Bên cạnh đó, Trung tâm chủ động đưa dịch vụ về cơ sở thông qua 2 điểm hỗ trợ tại ấp Cây Khô, Ấp 1 và mô hình “Thứ Bảy về ấp”, phân công Tổ Công nghệ số cộng đồng trực tiếp giúp đỡ người cao tuổi, người yếu thế. Ðặc biệt, việc trao “Thư chúc mừng” cùng hoa tươi cho công dân đăng ký kết hôn và khai sinh đã làm đẹp thêm văn hoá công vụ, củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân vào chính quyền tận tuỵ, thân thiện.

“Khéo trong vận động, bền trong hành động, thấm sâu trong lòng dân” chính là kim chỉ nam để công tác dân vận tại Cà Mau đi vào nền nếp. Từ phong trào này, nguồn lực trong dân được khơi dậy mạnh mẽ: hàng ngàn tỷ đồng được đóng góp vào các công trình phúc lợi; hàng trăm tuyến đường, cầu nông thôn, nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa được dựng xây; hàng chục ngàn hộ dân được hỗ trợ sinh kế, kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh xuống chỉ còn 0,63%.

Tất cả tạo nên sức bật mới cho vùng đất Cà Mau.

Nhân rộng những giá trị tốt đẹp

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới, năm 2026, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành chỉ thị về đẩy mạnh phong trào “Dân vận khéo” và triển khai “Ngày Dân vận khéo” định kỳ vào ngày 15 hằng tháng. Chủ trương nhanh chóng đi vào cuộc sống, được các cấp uỷ, chính quyền cơ sở tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân hưởng ứng. Qua đó, nhiều mô hình hiệu quả được xây dựng và nhân rộng trên các lĩnh vực: phát triển kinh tế, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi số...

Ðiểm nổi bật ở Cà Mau là sự chuyển dịch mạnh mẽ từ “vận động” sang “huy động và hành động cùng Nhân dân”. Cán bộ trực tiếp xuống cơ sở “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, thực sự là cầu nối thắt chặt mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Ðảng, Nhà nước với Nhân dân.

Thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU của Tỉnh uỷ về xây dựng giao thông nông thôn giai đoạn 2026-2030, xã An Trạch cụ thể hoá tinh thần “Dân vận khéo” thành những hành động thực tiễn sinh động. Ðịa phương rà soát, xác định 32 tuyến đường cần đầu tư và lập lộ trình bê tông hoá rõ ràng. Quán triệt phương châm "Nhà nước giữ vai trò chủ đạo, Nhân dân là chủ thể", cấp uỷ và chính quyền xã An Trạch khéo léo tuyên truyền, vận động Nhân dân đóng góp nguồn lực với tỷ lệ linh hoạt (đạt tới 30%) tuỳ theo sức dân từng khu vực.

Tại ấp Lung Lá - địa bàn xa nhất của xã, ông Trần Nhật Mỹ phấn khởi chia sẻ: Ngay khi nhận được thông tin 5 tuyến đường mới sắp khởi công, nhờ làm tốt công tác dân vận, bà con trong ấp đồng lòng góp sức đắp nền đất đen, ra quân phát quang bụi rậm và di dời cống xổ tôm. Sự đồng thuận, chung sức của Nhân dân nơi đây đang mở đường cho những tuyến giao thông mới, nối dài niềm vui và sức bật phát triển cho vùng quê nông thôn mới.

Trong công tác an sinh xã hội, phong trào "Dân vận khéo", chương trình “Mẹ đỡ đầu” (do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động) trở thành điểm sáng lan toả giá trị nhân văn sâu sắc tại Cà Mau. Tại phường Tân Thành, Hội LHPN phường không chỉ hỗ trợ trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 mà còn dang rộng vòng tay chở che nhiều mầm non mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt.

Trong căn nhà nhỏ ở Khóm 7 (phường Tân Thành), sự xuất hiện thường xuyên của các mẹ đỡ đầu từ năm 2022 đã sưởi ấm tâm hồn bé Huỳnh Nhật Minh Thư - em nhỏ mồ côi mẹ từ năm 6 tuổi, vắng sự chăm sóc của cha, sống nương tựa vào ông bà ngoại già yếu. Sự chở che kịp thời của các mẹ đỡ đầu đã giúp em vượt qua nghịch cảnh để tiếp tục đến trường. Minh Thư là 1 trong 16 trẻ mồ côi đang được Hội LHPN phường Tân Thành nhận chăm lo.

Chị Huỳnh Thị Vis Phương, Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Tân Thành (bìa trái), thăm hỏi, hướng dẫn học tập cho bé Huỳnh Nhật Minh Thư.

Chị Huỳnh Thị Vis Phương, Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Tân Thành, chia sẻ: Ðể duy trì nguồn kinh phí thực hiện chương trình, Hội triển khai mô hình “Quyên góp phế liệu - Trao triệu yêu thương”. Từ việc thu gom chai nhựa, vỏ lon, giấy vụn, 5 năm qua đã gây quỹ hơn 35 triệu đồng để mua xe đạp, quần áo mới, dụng cụ học tập, tổ chức các bữa tiệc sinh nhật ấm áp cho các em nhỏ. Hành trình trao yêu thương này không chỉ nâng bước em tới trường mà còn khơi dậy sức mạnh đoàn kết trong cộng đồng.

Cán bộ, hội viên phụ nữ phường Tân Thành tích cực tham gia mô hình "Quyên góp phế liệu - Trao triệu yêu thương” gây quỹ hỗ trợ trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Thực hiện phương châm "Lấy dân làm gốc", Cà Mau tiếp tục lồng ghép phong trào "Dân vận khéo" với đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh cùng các phong trào thi đua yêu nước. Từ niềm tin và sự đồng thuận của Nhân dân, tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển, xây dựng quê hương phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.