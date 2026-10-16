Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI dự kiến diễn ra từ 17/10 đến 21/11

Theo chương trình dự kiến, kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI diễn ra từ ngày 17/10 đến 21/11, chia thành hai đợt: đợt 1 từ ngày 17/10 đến 13/11 và đợt 2 từ ngày 19 đến 21/11. Trong thời gian này, Quốc hội có 6 ngày làm việc vào thứ bảy và một ngày chủ nhật. Ngay trong tuần đầu tiên, Quốc hội làm việc cả ngày thứ bảy 17/10 và chủ nhật 18/10.

Tại kỳ họp, Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua 43 dự án luật, nghị quyết quy phạm pháp luật; đồng thời thảo luận, cho ý kiến đối với 4 dự án luật, gồm Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh, Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Luật An toàn thực phẩm sửa đổi và Luật Phát triển công nghiệp văn hóa.

Trong số các dự án dự kiến được thông qua có nhiều nội dung quan trọng liên quan đến hệ thống pháp luật và quản lý kinh tế - xã hội như Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Từ ngày 15 đến 19/11, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan liên quan sẽ tập trung tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo luật, nghị quyết trước khi trình Quốc hội xem xét, quyết định theo chương trình kỳ họp.

Bên cạnh công tác lập pháp, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 10 nhóm vấn đề về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền. Các nội dung trọng tâm gồm kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán và phương án phân bổ ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công năm 2027; đồng thời tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn.

Trước kỳ họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội tổ chức tiếp xúc cử tri, tổng hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri để báo cáo Quốc hội. Các đại biểu cũng được đề nghị gửi phiếu chất vấn để chuyển đến những người có trách nhiệm trả lời bằng văn bản.

Quốc hội khóa XVI có nhiệm kỳ 2026-2031. Sau khi được bầu, Quốc hội khóa XVI đã tổ chức kỳ họp thứ nhất vào tháng 4/2026, tập trung kiện toàn nhân sự cấp cao và quyết định các kế hoạch phát triển. Trong tháng 8/2026, Quốc hội tổ chức kỳ họp không thường lệ thứ nhất, thông qua 15 luật, 6 nghị quyết quy phạm pháp luật và cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật.

Kỳ họp thứ 2 là kỳ họp thường lệ tiếp theo của Quốc hội khóa XVI, với trọng tâm là tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, xem xét các quyết sách về phát triển kinh tế - xã hội và quyết định những vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của Quốc hội.