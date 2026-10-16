Bộ Y tế tiếp tục hoàn thiện chính sách BHYT, tăng năng lực khám chữa bệnh tại cơ sở

Hoàn thiện chính sách, nâng cao năng lực y tế cơ sở

Hồi đáp cử tri, Bộ Y tế cho biết đang tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh và BHYT theo hướng nâng cao năng lực của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp ban đầu, cấp cơ bản, tạo điều kiện để người dân tiếp cận dịch vụ y tế phù hợp, có chất lượng ngay tại địa phương.

Việc này được thực hiện trên cơ sở Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân; Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 03/10/2025 của Ban Bí thư về thực hiện BHYT toàn dân trong giai đoạn mới.

Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09/01/2023 và Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ đã tổ chức hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo 3 cấp chuyên môn kỹ thuật: cấp ban đầu, cấp cơ bản và cấp chuyên sâu.

Bộ Y tế đang tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh và BHYT. Ảnh: Thái Bình

Cách tổ chức này nhằm xác định rõ phạm vi hoạt động chuyên môn, danh mục kỹ thuật, năng lực tiếp nhận và điều trị của từng cơ sở; đồng thời tăng cường chỉ đạo chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật, luân phiên người hành nghề, hội chẩn và khám bệnh, chữa bệnh từ xa, giúp y tế cơ sở nâng cao năng lực, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân.

Đối với chính sách BHYT, Luật số 51/2024/QH15 ngày 27/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT và Nghị định số 188/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ đã mở rộng quyền lợi khám bệnh, chữa bệnh BHYT tại cơ sở cấp ban đầu và cấp cơ bản.

Theo đó, người tham gia BHYT tự đi khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở cấp ban đầu được Quỹ BHYT thanh toán 100% mức hưởng; trường hợp điều trị nội trú tại cơ sở cấp cơ bản được thanh toán 100% mức hưởng theo quy định. Chính sách này tạo điều kiện để người dân sử dụng dịch vụ y tế phù hợp ngay tại cơ sở, phát huy vai trò của y tế cơ sở và hạn chế tình trạng tập trung không cần thiết lên các cơ sở cấp chuyên sâu.

Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 01/2025/TT-BYT ngày 01/01/2025 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT, trong đó quy định các bệnh, nhóm bệnh được khám bệnh, chữa bệnh trực tiếp tại cơ sở cấp cơ bản hoặc cấp chuyên sâu mà không phải thực hiện đầy đủ các khâu chuyển cơ sở; đồng thời quy định các trường hợp được sử dụng phiếu chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có giá trị trong 1 năm.

Bộ Y tế đang tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy định về phạm vi hoạt động chuyên môn, danh mục kỹ thuật, thuốc và cơ chế thanh toán BHYT phù hợp với từng cấp chuyên môn kỹ thuật; đẩy mạnh triển khai phiếu chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh điện tử, hồ sơ bệnh án điện tử, kết nối, chia sẻ dữ liệu và hỗ trợ chuyên môn giữa các cơ sở.

Thời gian tới, Bộ Y tế tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật theo hướng phát triển đồng bộ hệ thống khám bệnh, chữa bệnh theo các cấp chuyên môn kỹ thuật; hiện đại hóa, nâng cao năng lực chuyên môn của cơ sở cấp chuyên sâu, đồng thời củng cố năng lực cung ứng dịch vụ của cơ sở cấp ban đầu và cấp cơ bản. Qua đó, từng bước bảo đảm người dân tiếp cận dịch vụ y tế phù hợp, có chất lượng tại địa phương, tăng tính liên tục trong chăm sóc, sử dụng hiệu quả nguồn lực y tế và góp phần giảm quá tải tại các cơ sở cấp chuyên sâu.

Hoàn thiện cơ chế quản lý, mua sắm và sử dụng thiết bị y tế

Bộ Y tế cho biết đã ban hành nhiều văn bản nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách về quản lý, mua sắm và sử dụng thiết bị y tế, gồm: Thông tư số 57/2025/TT-BYT ngày 31/12/2025 hướng dẫn phân nhóm thiết bị y tế theo tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng; Thông tư số 01/2026/TT-BYT ngày 09/01/2026 ban hành Danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia đối với thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm.

Bên cạnh đó là Thông tư số 10/2026/TT-BYT ngày 14/5/2026 quy định chi tiết, hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực y tế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế và phân cấp thẩm quyền quyết định tiêu chuẩn, định mức sử dụng;

Thông tư số 22/2026/TT-BYT ngày 29/6/2026 hướng dẫn danh mục máy móc, thiết bị cơ bản phục vụ hoạt động chuyên môn của trạm y tế xã, phường, đặc khu; Thông tư số 24/2026/TT-BYT ngày 30/6/2026 quy định việc xác định mức độ rủi ro, biện pháp quản lý đối với sản phẩm, hàng hóa là thiết bị y tế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2022/TT-BYT quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP về quản lý thiết bị y tế.

Đồng thời, Bộ Y tế tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về thiết bị y tế và triển khai Đề án quản lý chuỗi cung ứng thiết bị y tế nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, góp phần bảo đảm khả năng tiếp cận thiết bị y tế của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Bác sĩ về cơ sở thăm khám sức khoẻ cho người bệnh. Ảnh: Thái Bình

Bố trí nguồn lực đầu tư cho y tế cơ sở

Về nguồn lực đầu tư, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 262/2025/QH15 ngày 11/12/2025 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Ngày 12/6/2026, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 1709/QĐ-BYT phê duyệt Chương trình, trong đó giai đoạn I thực hiện từ năm 2026-2030.

Chương trình có nội dung đầu tư cơ sở hạ tầng và thiết bị y tế cho mạng lưới y tế cơ sở, gồm trạm y tế xã, phường, đặc khu, nhằm nâng cao năng lực phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu và khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở.

Theo phân cấp quản lý của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành, ngân sách địa phương có nhiệm vụ chi đầu tư đối với các cơ sở y tế do địa phương quản lý; ngân sách trung ương hỗ trợ địa phương triển khai theo quy định. Vì vậy, việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc địa phương quản lý cần được bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và dự toán ngân sách hằng năm của địa phương.

Bộ Y tế đề nghị UBND TP Cần Thơ rà soát nhu cầu đầu tư, xây dựng đề xuất chủ trương đầu tư cụ thể đối với từng dự án theo quy định, gửi Bộ Tài chính tổng hợp, xem xét đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn. Bộ Y tế sẽ phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét bố trí nguồn vốn triển khai các dự án thuộc lĩnh vực y tế..