Phát huy vai trò kiểm tra, giám sát trong giai đoạn phát triển mới

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, công chức Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên nhân ngày truyền thống.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trân trọng gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới đội ngũ cán bộ ngành Kiểm tra Đảng toàn tỉnh; ghi nhận những đóng góp của ngành trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Đồng chí nhấn mạnh, công tác kiểm tra, giám sát thời gian qua có những bước phát triển mới, phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Trung ương đã ban hành nhiều quy định nhằm cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương, tạo cơ sở để đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

Các đại biểu tham dự.

Đối với Thái Nguyên, sau hợp nhất, nhiệm vụ này càng có ý nghĩa quan trọng, góp phần bảo đảm sự lãnh đạo thông suốt, thống nhất và đáp ứng yêu cầu phát triển.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn “lãnh đạo mà không kiểm tra coi như không lãnh đạo”; tiếp tục thực hiện lời dạy của Bác, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, kiểm tra không chỉ nhằm phát hiện sai phạm mà quan trọng hơn là làm cho cái đúng, cái tốt được phát huy, nhân rộng.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Kiểm tra, giám sát phải thực sự phát hiện, chấn chỉnh, phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa; đồng thời giúp cán bộ, tổ chức đảng và địa phương nhận rõ hạn chế, tháo gỡ vướng mắc để thực hiện tốt nhiệm vụ; làm tốt công tác kiểm tra cũng là góp phần tạo điều kiện cho phát triển.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường phát biểu.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn đội ngũ cán bộ ngành Kiểm tra Đảng tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao bản lĩnh, trình độ và trách nhiệm; bám sát nhiệm vụ chính trị, chủ động nắm tình hình, thực hiện hiệu quả các quy định của Trung ương.

Trước yêu cầu của giai đoạn mới, công tác kiểm tra, giám sát cần tiếp tục đổi mới, sát thực tiễn, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh, đáp ứng nhiệm vụ lãnh đạo phát triển địa phương.

Đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và các đại biểu tặng hoa chúc mừng Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và các đại biểu tặng hoa chúc mừng Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Cùng ngày, đại diện các cơ quan, ban, ngành, địa phương các cơ quan, đơn vị đã đến tặng hoa, chúc mừng Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống.