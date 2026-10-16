Cẩm Giàng: Đối thoại, lắng nghe ý kiến người dân

Quang cảnh Hội nghị.

Tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã Cẩm Giàng; trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND xã; bí thư chi bộ, trưởng thôn và trưởng ban công tác Mặt trận các thôn trên địa bàn.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến, kiến nghị, tập trung vào các lĩnh vực thiết thực, như: Cần sửa chữa đường giao thông liên thôn, các tuyến đường thuộc địa bàn xã cũ; khắc phục tình trạng hư hỏng kênh mương nội đồng, ống dẫn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp; lắp đặt đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời tại một số tuyến đường thôn.

Đại biểu nêu ý kiến tại Hội nghị.

Bên cạnh đó, các đại biểu đề nghị quan tâm chế độ, chính sách đối với người hoạt động tại thôn; tháo gỡ khó khăn trong công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, xem xét chỉ tiêu kết nạp đảng viên phù hợp với thực tế và giải quyết khó khăn về nhân sự trong công tác bầu trưởng thôn tại một số địa bàn.

Đối với những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền, Bí thư Đảng ủy cùng đại diện lãnh đạo chính quyền và các cơ quan chuyên môn của xã Cẩm Giàng đã trực tiếp trao đổi, giải đáp. Các ý kiến, kiến nghị khác được ghi nhận để nghiên cứu giải quyết, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.